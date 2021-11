“No hay justificación para no volver a clases presenciales”, AMLO lanza tercera llamada a papás

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador dijo en su conferencia Mañanera que "ya no hay ninguna justificación" para que los estudiantes regresen a las clases presenciales, por lo que aseguró que esta es la "tercera llamada".

"Es importante el regreso a las clases presenciales. Tercera llamada, tercera llamada, comenzamos. Ya no hay ninguna justificación, o pueden haber para no ser tan estrictos, pero son mínimas. Ya se demostró que los niños no corren riesgo de contagio, es mínimo", destacó el mandatario.

Además, indicó que todo lo relacionado al tema del mejoramiento de las escuelas se va a atender y destacó el programa "La Escuela es Nuestra", agregó que la atención a las escuelas ha mejorado en la disminución de los casos de contagios de Covid-19.

Destacó la participación de padres de familia, maestras y maestros y a las autoridades escolares para controlar los contagios de coronavirus que han disminuido desde los últimos dos meses que se regresó a las aulas para no se hayan reportados problemas graves en la escuelas.

La SEP invita a 6.5 millones de alumnos regresan a clases

Este lunes, la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez invitó a los 6.5 millones de estudiantes que todavía no se presentan a las aulas para que asistan a las clases de forma presencial.

A través de un comunicado, la SEP confirmó que hasta el momento hay 18.5 millones de alumnos en clases presenciales de los 25 millones que están inscritos en el Sistema Educativo Nacional, por lo que se invita a los estudiantes restantes y los padres de familia que se presenten a las aulas para que todos vuelvan a estudiar en el mismo formato lo antes posible.

SEGUIR LEYENDO:

AMLO afirma que ha cumplido, no han subido los precios de las gasolinas, diésel y luz

18 de noviembre será la reunión entre AMLO, Biden y Trudeau; abordarán estos tres temas

RMG