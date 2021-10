Región norte de Quintana Roo llega a color verde en el Semáforo Epidemiológico Estatal

La región norte de Quintana Roo, del 11 al 17 de octubre próximos, estará en color verde -primera etapa- en el Semáforo Epidemiológico Estatal, en tanto que el sur se mantiene en amarillo, dio a conocer esta noche el gobernador Carlos Joaquín.

Esta primera etapa en el color verde contempla acciones de transferencia a partir del color amarillo, para irse adecuando de forma gradual y responsable en las actividades productivas explicó el titular del Ejecutivo.

El gobernador de Quintana Roo precisó que no significa que la pandemia ha terminado, por el contrario, se requiere no bajar la guardia, no relajar medidas, sino por el contrario, mantenerlas de forma estricta para evitar contagios por covid-19 y no retroceder en lo avanzado.

En la región norte la tasa de contagio por covid-19 está en 0.83, con una ocupación hospitalaria del 10% y el 3% en camas con ventilador, explicó Carlos Joaquín durante el programa Conexión Ciudadana que se transmitió por el Sistema Quintanarroense de Comunicación y las redes de la Coordinación General de Comunicación.

Además, los municipios que integran esta región lograron importantes disminuciones en la curva de contagios.

Cozumel, disminuye 47%; Benito Juárez, el 46%; Puerto Morelos, el 43%; José María Morelos, el 40%; Isla Mujeres, el 29%; Tulum, el 28%; Othón P. Blanco, el 25%; Bacalar, el 23%; Solidaridad, el 16%; Lázaro Cárdenas el 11%.

El único que aumenta es Felipe Carrillo Puerto con el 118%.

La región sur se mantiene en amarillo. Su tasa de contagio pasó de 0.93 a 0.95, con un 7% de ocupación hospitalaria, 18% en camas con ventilador. Carlos Joaquín agregó que esta región tiene condiciones para llegar al color verde.

A nivel estatal se tiene una ocupación hospitalaria del 9% y del 6% en camas con ventilador.

La región norte que entrará en color verde -primera etapa- la integran los municipios de Tulum, Solidaridad, Cozumel, Puerto Morelos, Benito Juárez, Lázaro Cárdenas e Isla Mujeres.

Te puede interesar: Fortalecen en Quintana Roo acciones artísticas para el enriquecimiento cultural

En esta región hay actualización en la apertura y aforos permitidos en las diversas actividades. Las esenciales operan con normalidad. Al 85% abren servicios contables, administrativos y profesionales, venta de enseres y computadoras.

Al 80% abren congresos y convenciones, exposiciones y ferias en áreas al aire libre. En espacios cerrados abren al 60%.

Igual, al 80%, abren hoteles, restaurantes, sitios históricos, parques temáticos, campos de golf y servicios turísticos. Playas y parques públicos, cines y teatros, centros comerciales, tiendas departamentales, peluquerías y salones de belleza, servicios religiosos, inmobiliarios, manufacturas.

Al 60%, los casinos.

Al 50% bares, centros nocturnos, discotecas, centros de espectáculos, cantinas, etc.

La capacidad en el transporte público: motocicletas una persona, vehículos privados 4 personas máximo, taxis 3 personas máximo incluyendo al conductor, y el transporte público al 80%.