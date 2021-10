Jóvenes llaman a evitar la discriminación y mejorar condiciones laborales en Jalisco

Durante la entrega del Premio Estatal a la Juventud 2021, los jóvenes galardonados expusieron que es necesario que la inclusión sea parte de la política pública en todos los niveles de gobierno como lo son las comunidades indígenas, rurales, migrantes y los grupos que históricamente han sido más lacerados, expuso como mensaje a nombre de los galardonados, Rodolfo Alejandro Pila García, quien recibió la distinción en el ámbito de Cultura.

"Para alcanzar un desarrollo social equilibrado y permanente es de vital importancia modificar este esquema para la escucha e inclusión de los grupos históricamente más lacerados como lo son las comunidades indígenas, comunidades rurales, comunidades migrantes, pueblos intraurbanos, extranjeros, jóvenes con capacidades especiales y en situación de calle, así como la visibilización, apoyo y respeto para las comunidades hermanas LGBTQ+ y grupos feministas, es necesario que el diálogo y la escucha estén presentes, necesitamos que las voces de todes, sean escuchadas, comprendidas e incorporadas a los programas de gobierno".

Este premio que entrega el Gobierno de Jalisco, a través de La Dirección de Juventudes de la Subsecretaría de Derechos Humanos entregó los reconocimientos a los ganadores y ganadoras del Premio Estatal a la Juventud 2021 cuyo objetivo es reconocer y estimular a los jóvenes jaliscienses que se distingan de manera relevante por sus actos, obras, proyectos o por tener una trayectoria ejemplar a favor del estado, del país o de la humanidad en las distintas áreas, y que se consideran un ejemplo para la juventud jalisciense y la sociedad.

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez durante su mensaje exhortó a los jóvenes a que dejen de lado la indiferencia que reina en todo el mundo y que sean actores de cambio para mejorar las condiciones de inseguridad, atención a temas del medio ambiente y de salud mental que se requiere para mejorar el mundo y especialmente la entidad.

"Quien recibe el Premio Estatal de la Juventud, debe asumirse como un ejemplo para toda su generación y debe entender que el momento por el que vivimos no permite la indiferencia, no permite la negligencia, no permite la indiferencia, no permite la apatía que desafortunamante ha ido ganando terreno en las nuevas generaciones de jaliscienses, de mexicanos y en general se ha vuelto un problema a escala global".

En su discurso el joven Rodolfo Alejandro Pila García, destacó la necesidad de generar mejores condiciones para los jóvenes en Jalisco. FOTO: Especial

Los miembros del Consejo Consultivo para el Otorgamiento de Premios del Estado de Jalisco fueron los encargados de seleccionar a las y los ganadores en cada uno de los siete ámbitos que lo conforman: Humanístico, Cultural, Cívico, Laboral, Científico, Académico y Deportivo.

Las personas ganadoras del Premio Estatal a la Juventud 2021 fueron:

Ámbito Humanístico: Fernanda González Viramontes

Ámbito Cultural: Rodolfo Alejandro Pila García

Ámbito Cívico: Bianca América Enríquez López

Ámbito Laboral: Armando Castaño Salazar

Ámbito científico: Junior Samuel López Yépez

Ámbito Académico: Isaías Navarrete Chino

Ámbito Deportivo: Dafne Carolina Navarro Loza

Durante la convocatoria, que estuvo abierta del 12 de agosto al 9 de septiembre del presente año, se recibieron un total de 103 postulaciones, que fueron evaluadas por el Consejo de acuerdo a la Ley que establece las bases para el Otorgamiento de Premios y Condecoraciones en el Estado de Jalisco.

Además del reconocimiento que recibieron de manos del gobernador, se les entregaron 45 mil pesos por cada uno de los ámbitos.

SSB