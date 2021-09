Jóvenes, los más afectados por la pandemia en materia de emprendimiento

Los jóvenes fueron más afectados por la pandemia y esto va a provocar que la tendencia de empobrecimiento de este sector se acelere, advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Los últimos datos del organismo refieren que la tasa de desempleo juvenil en México, al cierre de abril de este año, fue de 11.6 por ciento, comparado con 8.3 por ciento del mes anterior.

“Si bien, a mediados de la década de los ochenta la población anciana era claramente la que padecía mayor riesgo de pobreza, el riesgo de pobreza se ha desplazado de los ancianos a los jóvenes y más aún con la crisis”, destacó un documento elaborado por el organismo internacional.

María Ayala, investigadora de la organización Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, dijo que los jóvenes no contaron con programas de apoyo durante la pandemia, si bien el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro garantiza un ingreso temporal, esta tendencia de mayor precariedad y pobreza en la juventud no se va a revertir si no se crean empleos de calidad para ellos.

El desempleo juvenil en la OCDE se disparó al inicio de la pandemia, y las horas trabajadas por los jóvenes se redujeron en más de 26 por ciento, casi el doble de la caída observada entre los trabajadores en edad productiva y los trabajadores mayores, de 15 por ciento.

En las últimas dos décadas, la tasa de pobreza de los ancianos disminuyó casi tres puntos porcentuales en promedio, lo que refleja un gran logro de la política social, la maduración de los sistemas de pensiones de vejez en países de la OCDE.

De tal manera que la tasa de personas sin empleo, educación o capacitación (ninis) aumentó al comienzo de la pandemia, revirtiendo la tendencia de la última década.

