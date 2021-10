“El Lazca”: Así fue el asesinato de Heriberto Lazcano, líder de los Zetas, y uno de los narcos más buscados en México

A la medianoche del 9 de octubre de 2012, la Secretaría de Marina anunciaba sobre la aún posible muerte de Heriberto Lazcano Lazcano alias “El Lazca” quien había sido abatido durante un tiroteo en el estado de Coahuila.

Sin embargo, un día después de la muerte de “El Lazca”, la Procuraduría de Justicia de Coahuila confirmó que el cadáver del narcotraficante y líder de Los Zetas había desaparecido de la funeraria al ser robado por un comando armado justo en el momento en que se realizaba su autopsia.

La debilidad de “El Lazca” y su pleito interno con Los Zetas

Heriberto Lazcano tenía un pleito por enfrentar, además de estar en guerra con el Cártel de Sinaloa de “El Chapo” Guzmán y de sus antiguos aliados del Cártel del Golfo, Heriberto mantenía una pugna interna con Miguel Ángel Treviño Morales a.k.a. “El Z-40”, según información de la BBC.

“El Lazca” tenía una debilidad: su pasión por las mujeres rubias, la caza de animales y su afición por las carreras de caballos. Su cercanía con la religión también fue una de sus debilidades al grado de mandar construir una capilla en Pachuca, Hidalgo donde vivió cuando era un adolescente antes de ser un narco.

Los métodos sanguinarios de “El Lazca”

A Los Zetas de “El Lazca” se les atribuye ser los primeros en utilizar crueles métodos de tortura y métodos sanguinarios de homicidios como lo es el desmembramiento de cuerpos y el uso de la disolución de cuerpos.

Testigos aseguran que los zetas al mando de Heriberto Lazcano seguían sus órdenes de lanzar a los animales hambrientos a los prisioneros de otros cárteles rivales que capturaban para que fueran “devorados” en las haciendas del grupo delictivo.

Además, se habla que el líder de Los Zetas ponía a pelear a muerte a su propia gente por mera diversión y también gustaba cocinar a sus rivales para ofrecerlos a sus seguidores que ofrecía en forma de platillos típicos mexicanos.

¿Cómo murió “El Lazca”?

La Procuraduría General de Coahuila describió en su reporte oficial que el entonces líder de Los Zetas se hallaba cerca de un campo de béisbol en el municipio de Progreso. Los mismos ciudadanos advirtieron a las autoridades sobre la presencia de hombres armados por lo que los efectivos de la Marina Armada de México acudieron al lugar.

Los soldados encontraron a dos hombres con actitud sospechosa a bordo de un vehículo quienes se negaron a detenerse y comenzaron a disparar contra el personal castrense. La respuesta fue un intercambio de balas entre las autoridades y los narcotraficantes.

"El Lazca" murió ante efectivos de la marina. Foto: Cuartoscuro

Tras el tiroteo, los dos hombres del automóvil perdieron la vida, uno de ellos fue inmediatamente identificado como Alberto Rodríguez de 44 años de edad.

No obstante, el segundo hombre no fue identificado en el momento al no llevar consigo ningúna identificación, solo estaba junto con un rifle R15 adaptado para lanzar granadas. Los soldados se llevaron los cuerpos y al realizar los trabajos para identificar a los cadáveres se llevaron una sorpresa.

Al cotejar las huellas dactilares de su base de datos, el personal de justicia confirmó que el cuerpo del segundo hombre se trataba de Heriberto Lazcano, el entonces segundo hombre más buscado del país.

Especialistas del narco coinciden que la muerte de Heriberto Lazcano fue tan violenta como su vida.

RMG