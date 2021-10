"Vamos a ver si están a favor del pueblo": AMLO llama al PRI a definirse sobre reforma eléctrica

Al afirmar que no se afectan a las empresas, ni serán expropiadas, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la discusión de la reforma eléctrica, propuesta por el gobierno federal, es una buena oportunidad para la transparencia.

AMLO adelantó que el próximo lunes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández y el gabinete de energía, detallarán el contenido de la propuesta de reforma constitucional.

En la Conferencia Mañanera, el presidente explicó que antes la gente no se enteraba de lo que se votaba en el Congreso y ahora se tiene la posibilidad de informar: "ahora se podrán reconstruir los hechos y lo que hizo en el pasado ".

Recordó que para aprobar la reforma energética se sobornó a la legisladores y se benefició a las empresas extranjeras que ven a México como "tierra de conquista", como es el caso de la empresa española Iberdrola, según sus palabras.

El mandatario federal reiteró que a estas empresas no les importa el consumidor, pues sólo ven el lucro, por eso se oponen a la reforma que busca equilibrar a la Comisión Federal de Electricidad. "No sé afecta a ninguna empresa, no se expropia, sólo es un equilibrio para fortalecer CFE", reiteró el mandatario.

El presidente dio a conocer que las empresas involucradas en este mercado no pagan por la transmisión, pues tienen un subsidio que lo paga la CFE. "No es posible que empresas comerciales como Oxxo paguen menos por la luz, que lo que paga un hogar popular o de clase media", sostuvo.

"Y de esto se deriva que los legisladores del PRI tienen que definirse, colocarse en su sitio. No hay para dónde hacerse. Estás a favor de que las empresas extranjeras que reciben subsidio y que nos pueden llevar a una crisis de apagones o de aumento, como pasa en España, o no", dijo.

Aseguró que si se apoya a la CFE no habrán apagones y no va a aumentar el precio de la luz. "Vamos a ver ahora si están a favor del pueblo, del consumidor o a favor de las empresas que reciben subsidios", finalizó.

Por Francisco Nieto y Paris Salazar