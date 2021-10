Semana de ciberseguridad arranca con temas de robo de identidad

Durante el segundo día de la Séptima Semana Nacional de Ciberseguridad, que lleva a cabo la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Unidad de Policía Cibernética, se abordaron los temas de robo de identidad y Apps de Trabajo.

La primera ponencia estuvo a cargo de Ileana Gama Benítez, quien actualmente se desempeña como Directora de Información y Accesibilidad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

Abordó el robo de identidad como una práctica fraudulenta, que usualmente se presenta cuando una persona se apropia de los datos de otra para hacer mal uso de ellos con el objetivo de adquirir beneficios sociales, pero sobre todo económicos.

A fin de evitar caer en este tipo de situaciones que particularmente se han incrementado con el uso del Internet, el IFT recomienda lo siguiente:

Limitar la difusión de datos personales; configurar adecuadamente las opciones de privacidad y seguridad de cuentas y dispositivos; ser cuidadosos al aceptar contactos y amistades en redes sociales y limitar el uso de equipos y redes públicas.

Además, se dieron a conocer las principales técnicas que utiliza el ciberdelincuente para efectuar este tipo de robos, como el “Phishing”, que es una estafa mediante una página web o correo electrónico, en la que se suplanta a algún ciudadano o empresa pública, con la finalidad de obtener información personal.

Otra más, es la conocida como "Smishing", que se produce a través de mensajes de texto por medio de un link; también podemos encontrar el “Vishing”, en el que a través de una llamada telefónica, generalmente argumentan cargos a las cuentas del propietario, para después solicitar una serie de datos como el número móvil, e-mail, número de tarjeta bancaria, NIP de cajero automático y código de seguridad.

El “Pharming”, es aquel que utiliza enlaces electrónicos a una página web falsa, a través de la cual buscan recopilar, al igual que las anteriores, información personal, incluye enlaces que pueden confundir a los usuarios, concluyó.

La segunda ponencia la dio Gustavo Mauricio Bastién Olvera, quien es miembro de la red de expertos de la Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Transnacional, con el tema Aplicaciones de Préstamo.

Apps carecen de rectitud

Explicó que estas aplicaciones representan una amenaza para la sociedad, debido a que carecen de formalidad, las cuales se fortalecieron debido al aumento del desempleo.

Pero las mismas carecen de rectitud, puesto que la mayoría pide un adelanto económico, o existen también daños colaterales, debido a que algunas veces las APPS solicitan las escrituras de un bien inmueble o en muchas ocasiones fotografías intimas de los usuarios, que después las utilizan para amenazarlos, añadió.

Estas aplicaciones se aprovechan con las altas tasas de interés que ponen a los usuarios, debido a que cobran del 60 al 240 por ciento de intereses, más de lo permitido. También estas apps generan un acoso interminable y no muchas veces al usuario si no también a los contactos, ya que obtienen los datos personales, una vez que se instala la aplicación solicitan acceso a los contactos para así poder obtener los datos y son utilizados para presionarlos a pagar.

Para ello, Bastién puntualizó la importancia de la coordinación entre las diversas áreas de investigación y de implementación de la ley a nivel de las agencias de seguridad y justicia, porque existen otros delitos asociados que se tienen que investigar juntos con éstas aplicaciones.

Para evitar caer en este tipo de aplicaciones, el maestro recomendó no dar anticipos económicos, no realizar transferencias a terceras personas o intermediarios, no llenar formularios con datos personales, no caer en préstamos rápidos y fáciles, si no piden historial crediticio probablemente pedirán otra garantía, pero lo más importante, revisar si son instituciones aprobadas por el gobierno, pedir consejos financieros y pedir préstamos a fuentes confiables.

La Séptima Semana Nacional de la Ciberseguridad, que se lleva a cabo del 04 al 08 de octubre, está disponible a través de la cuenta de YouTube de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local.

dhfm