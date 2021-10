Morena y PAN chocan en el Senado por rechazo de López Obrador

Morena y Acción Nacional chocaron en el Senado por la inasistencia del presidente Andrés Manuel López Obrador a la entrega de la medalla Belisario Domínguez y también por amenazas a la senadora Lilly Téllez (PAN).

La bancada panista inició un duro debate al señalar al presidente López Obrador por ser el culpable de haber señalado a la senadora Lilly Téllez de ser la responsable de organizar una manifestación contra el mandatario, la cual se realizaría en una sesión de la Medalla Belisario Domínguez el próximo jueves.

La senadora panista Kenia López Rabadán subió a tribuna para afirmar que la bancada de Acción Nacional responsabiliza al presidente López Obrador por la seguridad de la senadora Lilly Téllez y de su familia, "porque ha sido él quien ha alentado esas amenazas".

En respuesta, la senadora Antares Vázquez (Morena) sostuvo que es "triste es que los panistas vengan a acusar al presidente sobre las amenazas de una senadora que se atrevió a amenazar al mandatario, ahora resulta que ella es la víctima".

"Ya no contratan asesores, sino clases de teatro y vienen a hacer teatro y show al Senado. La aludida senadora (Lilly Téllez) víctima es una traidora y traiciona al presidente de la República porque ese escaño se lo debe al Presidente. No es ningún secreto", dijo.

El senador César Cravioto aseguró que la legisladora Lilly Téllez pretendía empañar una sesión solemne con una amenaza de manifestación en la sesión del jueves donde se entregará la medalla Belisario Domínguez.

"No prestarse a ese show que quieren armar senadores y senadoras del PAN. Sabemos que hay otros y otras que no esperarían porque lo han venido realizando de manera reiterada", dijo.

La senadora Xóchitl Gálvez Ruiz (PAN) afirmó que Morena no recuerda episodios como los que la entonces senadora Layda Sansores Sanromán, quien insultaba con groserías a funcionarios y al anterior expresidente.

"Que no se les olvide que eso ya ha existido, más se les olvida. No se trata de que el Presidente de la República asista o no al Senado de la República, porque las senadoras del grupo parlamentario del PAN no dejarán de hacer señalamientos, más no ataques, hacia integrantes del Senado de la República y tampoco al Presidente de la República", expresó.