Ordenan elección extraordinaria en Nayarit para elegir a senador

El Senado avaló por mayoría de votos que se convoque a elecciones extraordinarias el día 5 de diciembre de este año para elegir a un senador de la República de mayoría relativa por el estado de Nayarit.

Esto luego de que el senador de Morena, Miguel Ángel Navarro Quintero, dejó su escaño para asumir su cargo como gobernador de Nayarit, por lo que su lugar queda vacío al no tener un suplente.

El proyecto fue avalado por 92 votos a favor y sólo una abstención.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero leyó la comunicación del ahora gobernador de Nayarit para la revocación de constancia, por lo que se actualiza el supuesto de ausencia de propietario y suplente de la fórmula en consecuencia y se declaró la existencia de vacante en el cargo de senador en la segunda formula de mayoría relativa de Nayarit.

Navarro Quintero no tenía suplente como senador debido a que el organismo electoral estatal le revocó la constancia de mayoría a Daniel Sepúlveda Arcega, quien formaba parte de la formula.

La convocatoria indica que la elección extraordinaria se debe efectuar el 5 de diciembre y con austeridad para evitar gastos excesivos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) será el órgano encargado de realizar los comicios en Nayarit y los senadores propietario y suplente que resulten electos concluirán su periodo constitucional en 2024.

El proyecto fue enviado al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Olga Sánchez Cordero, explicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está obligado a asistir a la entrega de la Medalla Belisario Domínguez el día jueves, ya que puede o no aceptar la invitación.

En conferencia de prensa, la legisladora de Morena detalló que el artículo 100 de la ley orgánica del Congreso General establece que obviamente el Senado es quien impone la medalla y el presidente de la República es un invitado.

"(Andrés Manuel López Obrador) Es invitado, nada más, y como invitado puede o no obviamente decidir si asiste o no asiste. Había una duda si era obligatoria su asistencia, pero no lo es, viene como invitado porque quien impone la medalla es el Senado de la República por conducto de su presidenta, en este caso de mi parte", explicó.