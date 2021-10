CDMX: Noroña responde a críticas recibidas en el AICM por no usar cubrebocas

Gerardo Fernández Noroña, coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, recibió una serie de críticas por no portar el cubrebocas dentro de las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ante dichas acusaciones, el funcionario público no se quedó callado y le respondió que no es obligatorio usar cubrebocas en México.

La gente se presentó en redes sociales para demostrar como Noroña no usaba el cubrebocas en el AICM, por lo que las personas presentes comenzaron a gritarle que se fuera, entre muchas otras cosas, pero el representante de la Cámara de Diputados no se quedó callado y respondió en su Twitter argumentando que no es obligatoria esa medida en el país.

“No es obligatorio usar cubrebocas en México”, escribió en su cuenta acompañado del video donde la gente le grita de todo, incluido que como es una autoridad no lo hace.

Se viene una columna contra el odio

Posteriormente en la misma red social aprovechó para adelantar que escribió una columna que titulará “El odio no necesita razones”, esto debido a las acusaciones que se le hicieron, además de explicar que solo se subió una parte del video, el que les conviene y no todo, ya que argumenta que en ese momento le explicó a la gente presente que no era obligatorio el usar la mascarilla.

Posteriormente este mismo lunes sacó un video en su cuenta de Facebook, esto después de todos los problemas con la caída de la aplicación, donde aprovechó para decir que lo que ocurrió es solo pura despolitización y de paso argumentar que se trata de rabiosos que no aguantan ver a personas libres.

“Lo que sucedió ayer en el aeropuerto, ese es el motivo del título. ‘No hay razones para el odio’, y no las hay. Sólo es la pura despolitización, desclasados, rabiosos, que no aguantan ver a una persona libre”, dijo en su página oficial en Facebook.

