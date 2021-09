Diputados dan “la vuelta” a desdén del Senado: sin reforma, instalarán comisiones

La Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados aprobó un acuerdo para instalar todas las comisiones legislativas a partir de este jueves, aún cuando el Senado de la República no ha aprobado la reforma a la Ley Orgánica del Congreso que permite a los diputados ampliar de 46 a 51 comisiones en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Y es que ayer miércoles, a falta de quórum, el Senado pospuso, sin fecha definida, la aprobación de la reforma, lo que puso en aprietos a la cámara baja porque la fecha límite para instalar las comisiones se vence hoy.

“Muy maldoso el Senado en no haber aprobado la reforma que planteamos que sigue los criterios de austeridad, sigue los criterios de proporcionalidad, todas las fracciones parlamentarias estamos de acuerdo y me parece una descortesía”, dijo diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña.

Al salir de la reunión de la Jucopo, Fernández Noroña explicó que “ya encontramos la forma jurídica y la forma política” para instalar las comisiones sin el aval del Senado.

La ruta en el acuerdo que será sometido a votación en la sesión del Pleno de la Cámara este mismo jueves plantea en un artículo transitorio que se instalen a partir de hoy las 41 comisiones que no tuvieron alguna modificación en su operación o nombre, y las 10 restantes se puedan instalar después de que el Senado apruebe la reforma y esta entre en vigor.

“Hoy se establecerán las que no tienen problema, que no tuvieron cambio de denominación o que no son de nueva creación, que son 40, entiendo, y las 11 restantes las vamos a instalar con o sin la determinación del Senado. Así de ese tamaño, para decirlo claro”, expuso Noroña.