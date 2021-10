Tatiana Huezo con grandes ilusiones por la representación de “Noche de Fuego” en los Oscar 2022

La directora salvadoreña Tatiana Huezo Sánchez confesó que ve con ilusión y esperanza, que la Academia de Cine Mexicano eligiera su largometraje “Noche de Fuego” para representar a México en los premios Oscar 2022.

En el marco de la 19ª edición del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Tatiana Huezo consideró que “Noche de Fuego” se ha abierto camino de una manera importante, pero compartió que no se ha visualizado como ganadora en los Oscares, pues de momento, su objetivo es posicionar la película.

“No pienso si me veo en el Oscar, porque me pongo muy nerviosa. Realmente me veo trabajando cada día por empujarla. Ahora la enorme misión es que la vean y que después la voten, si les gusta por supuesto. Es un camino que no es fácil, tengo mucha esperanza, mucha ilusión y fe de que tenemos detrás una historia poderosa, una historia honesta que va a tocar, que va a seguir abriendo puertas”, expresó la cineasta.