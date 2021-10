"Nuestro patrimonio no está en venta": Marcelo Ebrard recibió las piezas prehispánicas de más de 2,300 años que regresó Italia

En primer lugar, para mi es un privilegio poder estar en un evento de esta naturaleza. Lo que hoy se restituye a México son más de 2 mil 300 años, más o menos, lo que estamos viendo aquí en esta vasija; las dos pequeñas de Teotihuacán también son muy valiosas en términos de antigüedad y de lo que podemos aprender de ellas, y no se pueden sustituir, es decir, cada vez que se sustrae, se roba y después se comercializa algo así, tenemos un pedazo de nuestra historia que está en manos de alguien que lo ha hecho ilegalmente.

Como ustedes saben, desde 1970 hubo un convenio de la Unesco sobre este tema, México ha insistido desde hace muchos años sobre ello; ayer en el Senado de aprobó, en comisiones, lo harán después, supongo yo, en el Pleno ya muy pronto, el Convenio Unidroit; y hay una serie de disposiciones legales en México que conviene recordar porque las personas que compran estas piezas, que comercian con estas piezas, a la luz del Derecho mexicano, son delincuentes, hay una corresponsabilidad: si tu compras algo robado, estás fomentando que se siga haciendo eso. Entonces, estamos actualizando esto para con otros países que tienen normas similares en materia penal o administrativa.

Se menciona ahora el caso de una próxima subasta, son 72 piezas, ninguna de ellas tiene un origen legal, entonces por supuesto que es una causa mayor para México, y nos dicen: “bueno, ¿y para qué insisten tanto si no pueden ganar todos los casos?” Bueno, porque no somos conformistas, y porque sino insistiéramos, pues no tendríamos ningún éxito, dejaríamos pasar las cosas.

Hemos encontrado un gran aliado aquí en Italia, que es el General Riccardi y su equipo, muy sensible a este argumento, a esta preocupación de México, por eso fue recientemente condecorado y en México, bueno, es muy conocido, es no solo alguien que con su equipo activamente recuperan piezas como las que ya expliqué hoy que nos van a hacer el favor de entregarnos a México, restituirle a México, sino que también están participando para que nuestro país forme su cuerpo especializado en tareas similares a las que están ellos llevando a cabo aquí en Italia.

¿Cuál será la tarea de ese cuerpo? Inteligencia, preparación de los casos, acción oportuna en México y en el exterior mediante los acuerdos que tenemos. México, por ejemplo, es miembro de Europol, entonces esa va a ser una de las tareas más importantes para todas las subastas y el mercado ilegal que existe en varios países de Europa.

Y les doy la buena noticia de que recientemente también en Nueva York, logramos ya ganar un caso con el mismo argumento, que es: bueno, demuéstranos cuál es el origen de las piezas, sino lo puedes demostrar, el fiscal de Distrito dijo “bueno, México tiene razón, entonces hay que restituir las piezas a México”. Esto no lo habíamos logrado.

Entonces, para bien, el ejemplo, el impacto, lo que se está haciendo acá en Roma, tiene efectos en otros países, cosa que en mucho agradecemos al General y a todo su equipo, y vamos a seguir adelante, seguir adelante.

Es una afinidad y un respeto la civilización y a la cultura mexicana que hemos encontrado aquí y que queremos extender y conectar con otras personas y otros funcionarios en otros países que tengan una posición similar, y eso es promover esta posición en todos los espacios y en todas las ciudades del mundo.

Entonces, muchas gracias General Brigadier Roberto Riccardi; y a todas y todos ustedes, muchas gracias.

