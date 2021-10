PAN propone autonomía presupuestal y de gestión para las alcaldías

El coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Christian Von Roehrich, presentó una iniciativa para dotar a las 16 alcaldías, “de una auténtica y efectiva autonomía presupuestal para que puedan, sin pretexto, atender ágil y oportunamente la atención a las demandas ciudadanas más cotidianas”.

Resaltó que esto tiene como propósito que los alcaldes “no estarían más a expensas del ánimo de la jefa o jefe de Gobierno en turno al momento de la distribución de gasto anual”, y es que dijo que “de aprobarse, ya no se pedirá permiso y autorización a la administración central”.

“Bastará con ajustarse al presupuesto anual y calendarizado que les autorice el Congreso de la Ciudad de México para que puedan operar de manera rápida y eficiente frente a las demandas ciudadanas”, expuso.

En sesión ordinaria, Von Roerich añadió que esto evitará el peso burocrático al que la cuarta transformación “quiere someter a los alcaldes que no son de Morena, para dejar de ser una oficina más del Gobierno de la Ciudad”.

Agregó son múltiples los beneficios que vienen aparejados de aprobarse esta propuesta, pero los más importantes serán que los ciudadanos reciban una respuesta directa a sus requerimientos sobre servicios públicos.

Además, apuntó que, por primera vez, las alcaldías se convertirán en el nivel de gobierno más próximo y cercano a la población para que respondan de manera directa, inmediata y transparente a las demandas ciudadanas, sin pretextos, de los trámites burocráticos ante la administración central.

“Aquí se trata de darles el auténtico valor constitucional que tienen las Alcaldías como un Órgano de Gobierno, es darle el lugar que les corresponde no sólo a los Alcaldes y Alcaldesas de la UNA CDMX, sino a todos los gobiernos de las demarcaciones territoriales, todas y cada una de las Alcaldías como un verdadero nivel de gobierno”. Puntualizó.

Finalmente recordó que el PAN ha dado la lucha para erradicar el oficialismo y no centralizar el poder en gobiernos unipersonales, “es por eso que les decimos que en Acción Nacional no nos asusta la palabra autonomía y porque, durante décadas, hemos luchado para que las demarcaciones fuesen gobiernos reales y porque entre ellos y la jefatura de gobierno no hubiese intermediarios”.

Sigue leyendo:

PAN pide a Congreso de la CDMX detener regreso a clases en la capital

PAN rechaza periodo extraordinario en el Congreso CdMx

Panistas de CDMX piden 10% más de recursos para la salud