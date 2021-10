Enrique Alfaro Ramírez rinde 3er Informe de Gobierno, considera atraer más inversiones a Jalisco

Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco rindió su 3er informe de gobierno en donde a través de un mensaje ante actores políticos, empresariales y autoridades de diversos órdenes de gobierno, detalló los avances e inversiones que ha hecho a lo largo de esta primera mitad de su administración en Expo Guadalajara.



Como parte de los avances, destacó el manejo integral del agua, en donde dijo que aún faltan compromisos por parte de la administración federal para concretar obras como la planta de tratamiento de la Cuenca del Ahogado, que hasta ahora no se han etiquetado recursos en el presupuesto de egresos para el 2022 y que espera que Andrés Manuel López Obrador cumpla su palabra para concluir la obra que evitará que se continúe con la contaminación al Río Santiago.



También en materia de movilidad expuso que con o sin el apoyo del Gobierno Federal el próximo año se inicia la construcción de la Línea Cuatro del Tren Ligero hacia Tlajomulco aunque no dijo de dónde se podrían obtener los recursos para iniciar con las obras y tampoco en qué lugar se iniciará con ese proyecto o si se tendrá la coordinación con la iniciativa privada.



“Yo sí tengo palabra y que como lo tengamos que hacer, con el apoyo del gobierno federal como se comprometió el presidente o sin el apoyo del Gobierno Federal, el próximo año inicia la construcción de la Línea 4 del Tren Eléctrico hacia Tlajomulco, no le vamos a fallar a este municipio”.



También, en materia de salud, además de la inversión en infraestructura hospitalaria, dijo que el manejo de la pandemia ha permitido que Jalisco se mantenga con niveles bajo control de casos activos de Covid-19 y que en el proximo reporte del semáforo de riesgo epidemiológico, ya se anunciará en color verde.

Foto: Especial

Presupuesto a UdeG

Respecto a la Universidad de Guadalajara (UdeG), señaló que en el 2022 se le destinarán recursos y se irá de la mano para defender que la Federación le otorgue el presupuesto que necesita para avanzar en la red universitaria que brinda educación a los jóvenes de la entidad. Insistió que le tiene profundo cariño a la institución y que en el 2021 el subsidio estatal subió de manera importante porque en el 2018 era del 48.5 por ciento al 49.6 en este año.



“Pero además en las aportaciones obligadas nosotros pusimos en el último año 392 millones de pesos adicionales y el Gobierno Federal cero, pero más allá de eso, la infraestructura universitaria tiene que seguir renovándose por eso hemos invertido una gran cantidad de recursos este año 200 millones en proyectos que ya van andando, 80 en el 2019, 200 en el 2020 y 200 en este año”.



Alfaro Ramírez destacó que las finanzas de la entidad están sanas y que el crédito para atender la emergencia sanitaria no puso en riesgo las arcas estatales y reiteró la mejora en la evaluación que hicieron dos empresas calificadoras internacionales, HR Ratings y Verum a “AA” y “AA+”, lo cual mantiene a Jalisco aún con margen de maniobra.

dhfm

Seguir leyendo:

Gestión del agua y movilidad, temas que se priorizarán en la Junta de Coordinación Metropolitana, afirma Enrique Alfaro

Guadalajara: Hombre corrió más de 3 mil kilómetros durante 373 días

Posible colapso del fondo solidario si SCJN determina inconstitucionalidad