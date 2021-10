Jalisco definirá estrategia de presencialidad en escuelas con expertos de Mesa de Salud

En la mesa de Educación en Jalisco se continuará con la revisión y análisis de los casos que se presenten en los planteles escolares para poder turnarlos con los expertos de la Mesa de Salud y decidir, con datos científicos, si se definen rutas distintas en materia de la presencialidad en las escuelas durante lo que resta del año, especialmente con la proximidad de la temporada invernal.



Durante la pandemia de Covid-19, Jalisco ha tomado decisiones diferenciadas a las estipuladas por el Gobierno Federal situación que continuará en esa ruta, aclaró Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación en la entidad (SEJ).



Dijo que será en noviembre, cuando comiencen a bajar las temperaturas se va a tomar en consideración y semanalmente se tomarán las decisiones en este sentido porque el Gobierno Federal no ha influido ni con recursos ni con estrategias para implementar esquemas durante la emergencia sanitaria en los planteles educativos.

Universidades reportan bajo control casos en educación superior

Las 180 universidades que hay en Jalisco y que cada dos semanas reportan a las autoridades los casos que se han detectado de casos activos de Covid-19 en los sistemas de educación media superior y superior.



“Cuando hay casos positivos, en primer lugar se aísla a los inmediatos contactos por unos días y la mayoría pueden regresar una vez que pasaron la prueba de que son negativos y en algunos casos han aislado a un grupo por dos semanas”, señaló Alfonso Pompa Padilla, Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología.



Los números, reiteró, no son alarmantes y han sido razonados que esperar porque no todos los casos se han dado en los planteles porque hay muchos jóvenes que estudian y trabajan además de que tienen vida social.



Prácticamente, todos los alumnos de educación superior ya regresó a la presencialidad bajo restricciones del número de jóvenes por espacio cerrado al 50 por ciento y en salones con el mismo porcentaje y bajo horarios matutinos y vespertinos lo que ha permitido que se incorporen a estos esquemas de presencialidad prácticamente el cien por ciento de los alumnos.

Jalisco apoya la ciencia y tecnología, destaca Alfaro Ramírez

Jalisco ha destacado en el registro de patentes aún en medio de la pandemia de Covid-19, motivo que no detuvo que en el 2021 se registraran más de cuatro por ciento contrario a la reducción nacional que se tuvo en 10 por ciento y lejos de que se busque desmantelar al ecosistema de ciencia y tecnología, se incorporan estrategias para atender problemas sociales como la contaminación del Río Santiago.



Durante la ceremonia de entrega del Premio Estatal de Innovación Ciencia y Tecnología 2021, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco destacó que en la entidad no se desmantela sino que se apoya a los científicos.



“Este es el reflejo de cómo decidimos apostarle a una agenda que al parecer se volvió, dirá casi vetada por el Gobierno Federal, no es sólo un problema de falta de presupuesto, de bajar la cantidad de recursos que se destinan a esta agenda, estamos hablando de un intento desde el Gobiero Federal de desmantelar el ecosistema de Ciencia y Tecnología de nuestro país, porque se han eliminado los estímulos al Sistema Nacional de Investigadores”.



El Premio Estatal de Innovación Ciencia y Tecnología 2021, que se instituyó en el año 2001, se ha mantenido en la entidad y busca impulsar el talento científico, en el cual este año participaron 167 investigadores en la convocatoria.



Los proyectos que este año se reconocieron están relacionados con salud, medio ambiente y el desarrollo sustentable con una bolsa de más de 533 mil pesos.

