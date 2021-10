Recibió Pemex oferta de Vitol por 46 mdd como compensación por sobornos, revela Romero Oropeza

El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Oropeza, reveló que la empresa Vitol, ofreció a la empresa productiva del Estado 46 millones de dólares como compensación por los actos de corrupción en la anterior administración, propuesta que aseveró, rechazó.

Durante su comparecencia ante las comisiones de Energía e Infraestructura de la Cámara de Diputados, con motivo de la glosa por el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario fue cuestionado sobre el escándalo de sobornos a Pemex que se dieron a conocer en Estados Unidos por la empresa Vitol con la que Pemex tenía contratos que canceló.

El legislador del PAN, Iván Rodríguez, cuestionó a Romero Oropeza sobre los nombres de los funcionarios sobornados, el director lo acuso de agresor de Pemex, pero dijo que por responsabilidad respondería sus cuestionamientos.

“Sigue la corrupción en Pemex señor director, como seguimos esperando los nombres de los funcionarios que fueron sobornados por la empresa Vitol INC, a cambio de los contratos que usted otorgó en el 2019 y en el 2020 esperemos que no encuentren comiendo en un restaurante de lujo como ya es costumbre para ustedes”, señaló el panista.

En respuesta, el funcionario rechazó las imputaciones, aseguró que en caso de conocer los funcionarios implicados en los sobornos los darían a conocer “no somos tapadera de nadie”, sostuvo el funcionario.

“Menciona usted Vitol y me menciona a mí. ¿Y yo qué tengo que ver con Vitol? Le voy a decir lo de Vitol para que quede claro aquí y no se digan mentiras, porque un diputado representa al pueblo, no puede mentir, es antiético”, refirió Romero Oropeza.

En este contexto detalló que su administración recibió una oferta de compensación en millones de dólares por parte de la empresa que fue acusada de corrupción.

“Vitol le ofreció a Pemex, en nuestra administración, una compensación económica… 46 millones de dólares a efectos de compensación por el acto de corrupción que se había generado Vitol con Pemex en la anterior o anteriores administraciones. ¿Y saben ustedes cuál fue la respuesta de esta administración? Fue ¡no!”, aseveró el funcionario.

En este contexto dijo que esta situación fue informada y consultada con el titular del Ejecutivo, quien pidió los nombres de los funcionarios a quienes se les entregaron los sobornos y ante la negativa de la empresa, el titular del Ejecutivo rechazó la oferta.

“Lo consultamos con el señor presidente de la República y le dijimos: Vitol ofrece esta indemnización a Pemex a cambio del tema del soborno al funcionario, pero no quieren dar el nombre de los funcionarios porque alegan un tema de debido proceso, de confidencialidad con las autoridades americanas. Y la respuesta del presidente fue: No, queremos los nombres y mientras no haya nombres no procede y no aceptamos ningún centavo”, sostuvo Romero Oropeza.

México espera el visto bueno

El director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, anunci�� este miércoles que en los primeros días de diciembre el gobierno federal realizará el pago de casi 600 millones de dólares a la petrolera Shell por la compra de su participación en la refinería de Deer Park, en Texas. Sin embargo, aclaró que todavía falta “el visto bueno” de Estados Unidos.

“La negociación entre las partes está cerrada. Estamos en un proceso de no quisiera llamarle de entrega recepción porque todavía hay un punto del cual estamos dependiendo, del permiso del gobierno de Estados Unidos, él tiene que dar el permiso para que se lleve a cabo la operación. A juzgar por lo que nos han pedido de información, por las relaciones que tenemos, por los comunicados, pensamos que no va haber ningún problema y por eso estamos adelantando todos estos procesos de entrega-recepción”, dijo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro.

Al comparecer ante las comisiones unidas de Energía y de Infraestructura de la Cámara de Diputados por el Tercer Informe de Gobierno presidencial, el funcionario también reveló aceleraron el proceso de entrega-recepción de la refinería, con recursos del gobierno federal y no de Pemex “en la lógica de buscar que la autosuficiencia energética y en esta lógica estamos trabajando”.

“Lo único que requerimos es el visto bueno del gobierno americano y desde luego detalles contables, financieros, de procesos, del personal que nos va a seguir acompañando para darle continuidad a la operación durante un par de años”, dijo.

Actualmente, Pemex es dueño del 49.995 por ciento de las acciones de la refinería, pero en mayo pasado el gobierno mexicano concretó un acuerdo de compra con Shell del 50.005 por ciento de las acciones que posee, fijando un pago de 596 millones de dólares.

Se trata de una refinería del orden de 340 mil barriles diarios, que puede producir 130 barriles diarios de gasolina, 91 mil de diésel, 20 de turbosina y otros productos 62 mil.

Por: Elia Castillo e Iván E. Saldaña

