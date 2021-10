Concanaco asegura que bloqueos carreteros "estrangulan" economía del Istmo

JUCHITÁN, OAX.- Los bloqueos carreteros afectan a la sociedad en general, pero principalmente al comercio establecido generadora de empleos directos e indirectos, dijo Juan Gilberto Prado Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Juchitán, Oaxaca, quién pidió a los tres niveles de gobierno aplicar la ley contra los grupos que han encontrado en este tipo de manifestaciones 'su modus vivendi'.

Este miércoles se cumplen tres días de bloqueo carretero en la carretera Transístmica en el tramo Juchitán-Tehuantepec por parte de trabajadores del Sistema de Agua Potable (SAP) de Juchitán quienes hoy extendieron su manifestación impidiendo el paso de vehículos en la carretera Panamericana en el tramo Tehuantepec-Jalapa del Marqués lo que incomunica al Istmo con Oaxaca capital.

Milton López Hernández, representante de los manifestantes, señaló que están exigiendo a la Comisión Estatal del Agua del gobierno de Oaxaca la asignación de plazas, así como la revisión del estatus laboral de algunos de los trabajadores quienes se encuentran en huelga en el SAP de Juchitán desde hace 10 días.

Apenas ayer martes, fue levantado un bloqueo carretero en el tramo Salina Cruz-Huatulco que duró nueve días por parte de habitantes de Santa María Huamelula que exigían obras a su municipio San Pedro Huamelula.

La noche de ayer martes inició un bloqueo en la carretera Transístmica en la zona norte del Istmo que impedía el paso de vehículos al estado de Veracruz. La manifestación fue la levantada esta mañana.

Al respecto, el presidente de la Canaco Delegación Juchitán, lamentó que los grupos y organizaciones sociales encuentren en este tipo de manifestaciones una forma de presión para alcanzar sus objetivos y sin recibir ningún castigo.

"Esta situación se lo anuncian a los gobiernos, anuncian que van a bloquear y vemos con tristeza que la federación, el estado y el municipio, dejan de aplicar la Ley. Entiendo que hay manifestaciones que son genuinas, pero muchas no tienen razón de ser", señaló Juan Gilberto Prado en entrevista para el Heraldo de México.

El representante del comercio establecido en Juchitán, aseguró que los bloqueos carreteros que se dan en mayor medida en las vías federales del Istmo, "espantan la inversión y afectan a la economía".

Indicó que estas manifestaciones que paralizan la movilidad en el transporte, generan un estancamiento en el desarrollo de la región, porque los empresarios, tienen que pagar la renta de sus locales, pagar sus impuestos y la nómina de sus trabajadores, haya o no ingresos en sus ventas.

"Lo vemos de manera triste, los bloqueos estrangulan la economía, el hecho que haya poca o nula circulación, golpea a la economía en nuestra región".

Cuestionó la falta de aplicación de la Ley contra los que violan los derechos y las garantías de los ciudadanos.

"¿Qué pasaría si el comercio establecido dijera 'no pago impuestos' y que no haya ninguna sanción contra los contribuyentes?", se preguntó. ¿Se aplicará para unos la Ley y a otros que no se aplique?", Cuestionó el empresario.

Lamentó que exista una "ausencia del estado de derecho" en Oaxaca y que pareciera que existen "ciudadanos de primera y de segunda", donde a algunos sí se les aplica la Ley y otros que viven en la impunidad.

Informó que en cada bloqueo carretero, en el primer día las ventas caen hasta en un 25 por ciento, y conforme pasan los días disminuyen en un 50 por ciento, hasta que llegue llegue el momento en el que no hay ingresos, sobre todo cuando la manifestación dura varios días.

Llamó a los gobiernos, federal, estatal y municipal a no caer en "chantajes", y aplicar el estado de derecho sin importar los costos políticos que ello genere.

