Paloma Blanco es ratificada como presidenta del Ceepac en San Luis Potosí

Por unanimidad de las y los 11 consejeros y consejeras que integran el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), Paloma Blanco López fue ratificada como consejera presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) en San Luis Potosí para el periodo 2021-2028.

En sesión extraordinaria híbrida, los consejeros y consejeras Lorenzo Córdova Vianello, Norma Irene de la Cruz Magaña, Uuc-kib Espadas Ancona, Adriana Favela Herrera, Martín Faz Mora, Karla Astrid Humphrey Jordan, Ciro Murayama Rendón, Dania Paola Ravel Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Beatriz Claudia Zavala Pérez, desestimaron las críticas vertidas por los representantes del PVEM y del PRI que se centraron en publicaciones de Paloma Blanco en sus redes sociales.

En primera instancia, el representante del PVEM, Fernando Garibay Palomino, señaló que Paloma Blanco no cumplía el requerimiento de idoneidad para el cargo con el argumento de carecía de objetividad e imparcialidad por la difusión en sus redes sociales digitales en contra de diversos partidos políticos, “lo que a nuestro parecer no garantiza la estabilidad política que mantiene actualmente el organismo local”.

Además, destacó el perfil de abogada, maestra en Políticas Públicas, doctora en Ciencias Ambientales, docente en universidades privadas, líder del movimiento feminista “Marea Verde”, consejera de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y su recientemente coordinadora de Planeación de la Instancia de la Mujer en el Ayuntamiento capitalino que recién terminó su periodo.

Criticó que “tiene muy poca o casi nula experiencia en materia electoral, consideramos que este requisito debería estar por arriba de todos, es como si se quisiera poner a una enfermero o médico en un consultorio a atender pacientes sin ser doctor”, subrayó.

Por su parte, en segunda ronda de discusión, el representante del PRI, Gerardo Triana Cervantes, también se refirió a la designación de la consejera presidenta potosina y manifestó su preocupación por que ha sido muy proactiva en contra del régimen presidencial del priista Enrique Peña Nieto, “por la irreverencia con la que se conduce Paloma Blanco López, basta con entrar a sus redes sociales para observar las críticas o comentarios que hace en contra del sistema de los partidos”, en donde precisó busca en una actitud recurrente denigrar a las personas y a los institutos políticos.

La consejera Adriana Paola Ravel Cuevas salió en defensa de Paloma Blanco López de quien resaltó que a partir de 2017 es consejera electoral del Distrito 06 en San Luis Potosí, en 2009 fue supervisora electoral del Ceepac y que acreditó en el proceso de selección el examen de procedimientos técnicos aplicado por el Ceneval, lo que les permitió a las y los consejeros saber que es idónea.

Respecto a las publicaciones en redes sociales, la consejera Ravel Cuevas afirmó que “no podemos sancionar los contenidos de una persona que esté ejerciendo su libertad de expresión, los límites están muy contados y expresos en la ley y a eso nos tenemos que ceñir, si a partir de las publicaciones que hizo determináramos que no puede integrar un órgano electoral estaremos restringiendo un derecho político que tiene ella para integrar en este caso el OPLE de San Luis Potosí, estaríamos restringiendo un derecho humano y eso trasciende las facultades que tenemos” enfatizó.

También recordó criterios de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como el del SUP-REC-611/2018 donde específica el valor que hay que darle el valor a un retuit o cuando se publica algún comentario, “habla de la espontaneidad de la comunicación y por lo tanto las autoridades no pueden llegar a sancionarla”.

De la misma manera, el consejero Ciro Murayama Rendón dio la bienvenida a las críticas, sobre todo porque son de actores de fuerzas políticas rivales “señala que el INE no está en la hora de las complacencias” y que la decisión sólo compete a las y los consejeros electorales, “prefiero equivocarme a que acierte algún actor político poniendo correas de transmisión en algún Consejo General”, adujo.

También les dijo a los gobernadores que entre sus atribuciones no está dictarle al INE las designaciones como la de Paloma Blanco, “si algún gobernador presiona una decisión y no le gusta lo que estamos haciendo ratifica en mi convicción que es una persona adecuada, no estamos para complacer al poder en turno”, espetó y sentenció: “no atendemos a especulaciones, suposiciones, chismes o descalificaciones”.

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello destacó que las designaciones no son “un cheque en blanco” ni obedecen a intereses de los partidos políticos, pero anunció que el INE estará vigilante de que las nuevas y nuevos presidentes de los OPLEs se conduzcan con objetividad e imparcialidad en sus funciones.

Para mañana en Sesión Extraordinaria del Ceepac al mediodía, se tomará la protesta de ley a Paloma Blanco López como consejera presidenta durante el periodo 2021-2028, quien posteriormente encabezará la primera Sesión Ordinaria durante su mandato.

