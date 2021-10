En Cuauhtémoc la pobreza no serán botín político: Sandra Cuevas

Sandra Cuevas, alcaldesa en Cuauhtémoc, ratificó que su demarcación no será un espacio de pobreza que, a la larga, pueda usarse con fines político-electorales ya que “mi gobierno va por la recuperación del poder adquisitivo que le permita a la gente salir adelante con su propio esfuerzo y no a través de programas asistencialistas que esclavizan a la dádiva”.

Destacó que cuando uno hace bien las cosas está en la mira de todos, incluido el Jefe de la Nación como sucedió en la “Mañanera Presidencial” donde el mandatario mostró un fragmento de video relativo a una entrevista televisiva en la que hablo, como alcaldesa en Cuauhtémoc, “de mi plan de gobierno el cual avanza sin contratiempos dando resultados y explico el por qué se debe salir de la pobreza, más no se me exhibió recibiendo dinero ilícito o con cuentas bancarias en el extranjero”.

Cuevas Nieves lamentó que el partido en el poder aún no asimile su derrota política a cuatro meses del proceso electoral y a 26 días de haber asumido el cargo como alcaldesa, pero celebró ser tendencia en la vida política del país, con proyección nacional.

Lo anterior, solo demuestra que en la Cuauhtémoc estamos a la vanguardia y trabajando en favor de la ciudadanía “quienes son nuestros jefes pues gracias a sus impuestos se paga nuestro salario y a ellos debemos dar resultados, no discursos”, sentenció.

Hoy, dijo, se acabó la campaña, no debe seguir el hostigamiento político; es momento de gobernar, de respetar instituciones y erradicar la pobreza pues un pobre no tiene posibilidad de decidir su destino político cuando se le condicionan los apoyos a cambio de votos así que “no, no me gusta que la gente esté inmersa en la pobreza. Ello no es discriminación, es convicción de superación para todos los mexicanos”.

En ese orden de ideas, dijo, “mi gobierno impulsa ejes rectores que contribuirán a erradicar la pobreza y garantizar la seguridad en la Alcaldía Cuauhtémoc para los más de 550 mil habitantes y los más de 6 millones de visitantes diarios”.

También, continuó, estamos mostrando resultados en materia de reactivación económica con el inicio de la remodelación de los 39 mercados públicos que existen en la Alcaldía y que dan sustento a más de 15 mil locatarios, sus familias y empleados.

Comerciantes

Otra vertiente de esta reactivación es la formalización de 100 mil comerciantes en vía pública. Del mismo modo la iniciativa privada es importante para mi gobierno, aseguró Sandra Cuevas, al sostener que por ello se estableció un programa específico para los más de 150 mil giros mercantiles que hay en la Cuauhtémoc.

Además, el tema de derechos humanos y acceso gratuito a la salud con consultorios médicos para atender enfermedades crónico-degenerativas, son prioridad en esta administración, enfatizó.

Por ello, la fortaleza, el trabajo político y las alianzas serán la ruta a seguir porque aquí, en la Cuauhtémoc, los “egos” no gobiernan, aquí vamos por el camino del esfuerzo y no del privilegio.

“No hay cosa más importante que la cultura del trabajo y el estudio, del apoyo no condicionado, que la gente elija libremente su destino, porque el ciudadano también tiene poder”, concluyó.



