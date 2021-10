Autodefensas "El Machete" toman el Palacio de Gobierno de Tuxtla Gutiérrez| VIDEO

El grupo de autodefensa denominado “El Machete” del municipio de Pantelhó en Chiapas, llegó a Palacio de Gobierno en la capital chiapaneca, para pedir la destitución del presidente municipal Raquel Trujillo Morales y el Congreso del Estado designe a un Concejo Municipal.

Encapuchados y sin machetes como se dieron a conocer, se manifestaron en Tuxtla Gutiérrez, pobladores de las 84 comunidades de esa localidad para exigir la renuncia del alcalde a quien vinculan con grupos del crimen organizado.

“Hemos venido a manifestarnos pacíficamente, no hacemos escándalos como lo hacen los demás, en Pantelhó hubo saqueos y no fue culpa de la gente, fue de Raquel Trujillo Morales es por eso que estamos aquí ¿, somos 84 agentes que nos unimos en contra de la delincuencia organizada, ya no queremos más muertes en Pantelhó.

El representante del grupo de autodefensa quien omitió su nombre por seguridad, expuso que fueron amenazados por el crimen organizado que encabezó y financió el hoy presidente municipal.

“Estamos en exigencia y como vieron en las pancartas que traemos, que le den nombramiento al Concejo Municipal que encabeza Pedro Cortéz López, por eso señores como dirigente no somos solo nosotros, lo quiere toda la gente”. ¡Queremos a Pedro Cortéz López! Gritaron los encapuchados al unísono.

Explicó que han callado por muchos años y observado cómo sufren las mujeres y niños huérfanos en Pantelhó.

En la administración municipal pasada Raquel Trujillo Morales estuvo como síndico y gobernó en lugar de su esposa.

“El machete” omitió tocar el tema de las 21 personas desaparecidas de Pantelhó que fueron vistas por última vez en el parque central de ese municipio amarrados de manos.

Con información de Patricia Espinosa