Línea 12: Inicia audiencia en contra de los presuntos responsables del colapso

En la Sala de Oralidad 7 del Poder Judicial de la Ciudad de México, se lleva a cabo la audiencia inicial en contra de 10 ex- funcionarios señaladas como presuntos responsables del colapso de un tramo de la Línea 12 del Metro, que provocó la muerte de 26 personas.



El encargado de encabezar la audiencia, que comenzó alrededor de las 11:30 horas, es el juez de control, Edgar Jesús Campos Burgos, quien formula las imputaciones con el fin de iniciar proceso penal por los delitos de homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todas culposas.



Entre quienes se encuentran en las instalaciones del PJCDMX, está el Exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas.



Antes de cumplir con la cita, Cristopher Estupiñan, abogado de un grupo de 22 familias de víctimas, expuso en este inicio de proceso, que no están conformes con las acusaciones iniciales en contra de ex -funcionarios cuando hay responsabilidad de las empresas.

“No estamos en todo conformes con la manera en que se está llevando a la situación, toda vez que están pretendiendo inicialmente señalar a probables responsables que tuvieron que ver con la administración, no hay ningún señalamiento de las empresas todavía y tampoco estamos del todo de acuerdo con el tema del fondo”, expuso.

Apuntó que buscarán que las empresas responsables les den la cara porque hasta el momento no se han acercado.

“No estamos buscando apoyos ni limosnas, y número dos, lo que estamos exigiendo, nuestras familias están exigiendo es que las empresas que tuvieron que ver en la construcción de la línea asuman su responsabilidad de manera formal en las instancias adecuadas”, comentó.

Indicó que presentarán una denuncia formal que vamos a presentar ante la fiscalía capitalina en contra de las empresas responsables toda vez que de la carpeta de investigación existen elementos objetivos para vincularlas y la FGJ no los ha aplicado.



El abogado de las victimas adelantó que ya tienen lista una reclamación patrimonial en contra del Gobierno de la Ciudad de México que presentarán en los próximos días.



Señaló qué que también solicitarán que en el Congreso de la Unión, se conforme una Comisión de la Verdad que sea neutral, que llegue a fondo y que deslinde las responsabilidades en este caso en donde 26 personas perdieron la vida y 98 más resultaron lesionados.



Finalmente resaltó que otra de las estrategias que tienen para que se haga justicia, es la solicitud que harán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para qué ejerza su facultad de atracción de investigación en el mismo sentido que lo hizo con la Guardería ABC.

