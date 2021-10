“Broly Banderas”, el capo michoacano que eligió su nombre en honor a Dragon Ball y Antonio Banderas

El “Broly Banderas” fue uno de los primeros narcos en usar las redes sociales para retratar su vida criminal y usó la identidad de personajes de ficción para hacerse de un nombre en el imperio de los capos. Su nombre real era Antonio Olalde y formaba parte de las filas del Cártel de Los Caballeros Templarios en Michoacán.

Olalde tomó entonces el nombre de “Broly”, el legendario super sayayin de la exitosa serie animada Dragon Ball Z, y lo unió con el apellido del actor español de corte hollywoodense, Antonio Banderas: “Broly Banderas” nacía para atormentar a sus rivales en el crimen organizado y a la gente que es víctima de la guerra entre cárteles de narcos.

“Broly Banderas” fue de los primeros narcos en difundir su vida en redes. Foto: Facebook

Su presencia en las redes fue alta al grado de ser llamado “El sicario más famoso de las redes sociales”. En la página de Facebook donde se asegura es su cuenta oficial, el sicario compartió datos de su vida como que nació en Apatzingán, Michoacán y que a sus 20 años de edad ya había estado en prisión.

Además, indicó que ganaba en promedio 20 mil pesos al mes dentro de Los Caballeros Templarios de “La Tuta”, cártel al que se unió porque buscaba ser famoso y tener mucho dinero.

El narco hacía alarde de su vida llena de excesos

En sus publicaciones en Facebook, “Broly Banderas” hacía alarde de su vida llena de excesos y violencia además de llevar consigo cadenas en el cuello y posando en cada foto donde yacía con o sin lentes y con o sin armas largas.

En casi la mayoría de sus publicaciones, el sicario recibía más muestras de apoyo que insultos, sobre todo de mujeres que resaltaban lo atractivo de su apariencia física que no desaprovechó para sacar partida de su lado narcisista cada vez que podía.

“Broly Banderas” hacía alarde de su vida llena de excesos y violencia. Foto: Facebook

En un posteo que compartió, “Broly Banderas” arremetió un tanto contra la organización criminal al no parecerle la forma como se lograba ascender en el mundo del narco que no era con base en el trabajo y en el desempeño, sino con ser barbero y chismoso:

“Si tengo coraje i estoii muii sentido d como mean tratado xq e dado lo mejor de mii en este trabajo lo mejor para q vean mi de sen empeño q llegar aser alguin grande esa es mi mi meta i digo es xq aun no me rindo, pero cada dia me desilusionada mas y mas xq al pareser aki ya no es kien le echa mas ganas ni kien trabaje mas si no kien es mas chismoso o barbero algo q afortunada mente gracias a mis padres no tengo x q ellos me en sellaron le altan valor, entrega y a no rendir nos x mas feo sea el camino o cual sean los obstáculo siempre adelante con la frente en alto (sic)”.

En octubre de 2014, “Broly Banderas” supuestamente fue asesinado en un enfrentamiento contra un grupo criminal rival del narco en Uspero, Michoacan, pero no se confirmó su deceso.

Su página de Facebook cuenta con 3 mil 400 seguidores y su último posteo data del 28 de marzo de 2014, unos siete meses ante de su supuesto asesinato.

