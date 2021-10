"Dulcero" dispara contra chofer por resistirse a asalto en la México- Pachuca| VIDEO

Un supuesto “dulcero” disparó contra el chofer de una unidad de transporte público luego de negarle subir a la combi, a la cual quería ingresar para robarle a los pasajeros; esto ocurrió en el kilómetro 14 de la carretera México-Pachuca con dirección a la capital hidalguense, aún en el Estado de México.

El suceso quedó grabado y las imágenes fueron difundidas en redes sociales, donde rápidamente se volvieron virales. En el clip se puede observar que la combi transita por su ruta, hasta que se detiene en una parada, luego de eso un “dulcero” con cubrebocas se acerca e intenta subirse, pero el conductor le cierra la puerta, el sujeto reaccionó fúrico ante esa acción y golpea la puerta del copiloto para exigir entrar, pero al no ser complacido decide detonar un arma de fuego, al parecer hechiza.

Afortunadamente el disparo no acertó en el chofer y en la grabación se puede escuchar a los pasajeros preguntándole si se encuentra bien, a lo que él responde “Sí, todo bien, no me dio ni nada. Parecía un dulcero”. Las autoridades no han reportado la detención de este sujeto.

Asalto a transporte público, un delito recurrente en Edomex y CDMX

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública difundidas en agosto, se habían denunciado 7 mil 176 casos de robo en transporte público colectivo y el 88% de estos casos se abrieron en el Estado y la Ciudad de México. La entidad mexiquense se ubica en el primer lugar de asaltos en este tipo de transporte, con el 57.03% en relación con el total de casos. La Ciudad de México le sigue, con el 29.72%.

De acuerdo con el informe Incidencia Delictiva del Fuero Común 2021, de los 7 mil 176 casos de este delito, denunciados entre enero y julio del presente año, en 5 mil 156 denuncias se explicó que el robo se realizó con violencia, o sea, el 71.8%. Durante ese periodo este crimen repuntó y se colocó al nivel de 2019, luego de que en el pasado ocurrió una baja en el número de denuncias, relacionada con el confinamiento obligado por la pandemia por covid-19. En 2020 sólo se reportaron 11 mil 421 denuncias.

