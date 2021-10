Violencia no es producto de un videojuego, sino de una interacción de factores sociales: Feggy Ostrosky

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer este miércoles un decálogo sobre los videojuegos dirigido a padres de familia para evitar riesgos con sus hijos. Entre las cosas que menciona son: 1) no jugar ni chatear con desconocidos, 2) establecer horarios de juego, 3) no utilizar cuentas de correo electrónico personal, sino generar nuevos para jugar, 4) no proporcionar datos personales ni telefónicos ni bancarios, 5) no usar micrófono ni cámara, 6) no compartir ubicación, 7) reportar aquellas cuentas agresivas o sospechosas y 8) mantener la configuración de seguridad en los dispositivos, el llamado ‘control parental’.

Además, es importante jugar bajo la supervisión de los adultos, y si se detectan conductas de acoso, violencia o amenaza en contra de las niñas, niños o adolescentes, se debe reportar al 088.

Por su parte, el mandatario mexicano indicó que los videojuegos fomentan violencia y racismo entre los niños y adolescentes.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez para El Heraldo Radio, Feggy Ostrosky Shejet, directora del laboratorio de Neuropsicología de la UNAM, comentó que ese señalamiento es un poco simplista, ya que no solo depende de estos, sino también de otros factores como los rasgos de personalidad de los usuarios.

Explico que si bien los videojuegos estimulan el hemisferio derecho, que está relacionado con las emociones, no necesariamente incentivan la violencia.

"La violencia no es producto de un videojuego, es producto de una interacción de factores individuales, familiares y sociales", aseguró Ostrosky Shejet.

Indicó que hay diversos estudios muy serios de la Universidad de Oxford que muestran que no hay una correlación entre las personas que tienen un acercamiento con videojuegos violentos y sus comportamientos.

Finalmente, Ostrosky Shejet agregó que en su laboratorio realizaron un estudio sobre el crimen organizado en el que analizaron el perfil de los sicarios y se encontró que estos tienen altos niveles de psicopatía, un trastorno de personalidad que es resultado de negligencia y violencia sexual, física o verbal en la infancia.

