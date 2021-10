Rubén Moreira asegura que Rosario Robles no es un riesgo para México

Ante el rechazo que este miércoles dio un juez federal de conceder la prisión domiciliaria a Rosario Robles, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira Valdez, opinó que no es una determinación justa, pues señaló que no la ve como una persona que quiera fugarse ni mucho menos que sea “un riesgo para México”.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, el legislador recordó que la exsecretaria de Desarrollo Social con Enrique Peña Nieto se presentó por voluntad propia a las autoridades para conocer de los delitos que la acusaban, entre ellos el uso indebido del servicio público y es implicada en el desvío millonario de recursos públicos con universidades, caso conocido como la “estafa maestra”.

“Yo, en lo particular, no la veo como una persona de riesgo, no estamos ante una persona que por sus características representen un riesgo para México y mucho menos que se pretenda fugar. Ella estaba en el extranjero, por lo que vimos en la prensa varias veces salió y regresó. Creo que desmerece estas acciones al nuevo sistema de justicia oral que pretende que solamente aquellas personas que tienen características que atenten contra el mismo sistema o contra la sociedad pues deban estar en prisión, pero yo no creo que sea el caso de Rosario Robles”, dijo.

Este miércoles, el juez de Control del Centro de Justicia Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México, Ganther Alejandro Villar, determinó mantener en prisión a la también extitular de la Sedatu por considerar que prevalece el riesgo de fuga.

Se cuestionó a Moreira Valdez si ve “saña política” contra Robles en la decisión del juez.

“Yo creo que más que saña no se está resolviendo conforme a derecho y contra lo que la lógica determina, por eso la sociedad después no entiende algunos procesos que pasan”, dijo.

Al ser cuestionado si Robles es una presa política de la 4T, señaló que “lo que se está convirtiendo es en una mala determinación de los jueces”.

“Insisto, si usted ve –yo lo veo por la prensa- cómo se desarrollan las cosas, pues lo que ve es que hay una medida cautelar que es desproporcionada con la personalidad que ella tiene, y con las acciones que la llevaron a esta situación, es decir, ella no se fugó, ella estaba fuera del país, ella se presentó ante el juez, no fue reclamada ni llevada a la fuerza. Yo creo que más allá de sus intereses políticos o su filiación partidista es una persona que como todos merece su presunción de inocencia y someterse a determinaciones justas de la autoridad”, reiteró.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

Sigue leyendo

Rosario Robles no quiere libertad para ir a restaurantes lujosos: Epigmenio Mendieta

Rosario Robles se queda en prisión: Juez confirma medida cautelar por riesgo de fuga

Inés Gómez Mont: ¿En qué países podría esconderse la conductora tras ficha roja de la Interpol?

alg