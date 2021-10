“La Chancla y la Changa”: AMLO da una clase de apodos criminales y señala a los de "cuello blanco"

Andrés Manuel López Obrador dio una clase exprés sobre los motes que se les da a los criminales mientras señalaba a los llamados “de cuello blanco” sobre la pululación de casos de facturas falsas, que aseguró, se volvió “deporte nacional” al afirmar que hace 10 años no se presentaban dichos casos.

“Los delincuentes de cuello blanco son fifí, pero actúan en la ilegalidad, o ¿qué?, nada más es delincuente El Zorro, El Sapo, La Rana, La Chancla, La Changa”, cuestionó el mandatario durante su conferencia Mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.

Por lo anterior, López Obrador insistió en la forma como son tratados los criminales de “cuello blanco” al no ser objeto de apodos, “Nada más ellos y los otros no, bien vestiditos, engomaditos, pero defraudando con facturas falsas con miles de millones de pesos y no perdían su respetabilidad”, indicó el jefe del Ejecutivo.

AMLO despertó con una buena noticia

Resultado de los fraudes de las facturas falsas, los defraudadores tenía lujos, residencias en México y en el extranjero con carros último modelo, que son un mal ejemplo para el país, dijo AMLO, pero puntualizó que ahora ya no se permite y señaló que prueba de ello es que hay una mayor recaudación de impuestos “Estoy seguro que por eso sin aumentar los impuestos tenemos mayor recaudación”.

Al respecto, el mandatario comunicó que despertó con una gran noticia con el informe de la recaudación fiscal que aumentó 350 mil millones de pesos más respecto a la recaudación de impuestos respecto al mismo periodo del año pasado que da 5.1 por ciento de incremento en términos reales, aseguró AMLO.

“Nos da tranquilidad porque tenemos 50 mil millones de pesos adicionales para consolidar la Guardia Nacional, con instalaciones en todo el país con efectivos profesionales para garantizar la paz en el país”, acotó.

Destacó que lo anterior se logra al no haber corrupción y agradeció a todos los ciudadanos por su participación, porque cuando alguien consume algún producto, todos participan en contribuir a las arcas del erario público.

RMG