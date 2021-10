RFC obligatorio a mayores de 18 años, ¿qué consecuencias tiene para tu bolsillo?

No debemos de tener miedo por cumplir con el pago de impuestos, señaló Juan Ignacio Rivero, coordinador de comisiones fiscales del Colegio de Contadores Públicos de México, sobre la inscripción obligatoria del Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

En entrevista con Javier Solórzano en su programa El Referente en El Heraldo Televisión, indicó que es un tema de control, para tener a todas las personas registradas ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Destacó que no es necesario que los jóvenes comiencen a pagar impuestos, pues no están obligados a hacerlo si no tienen un ingreso. Reiteró que es para tener una localización de las personas que tienen un ingreso.

A su vez, recordó que las personas que tienen un ingreso al año menor a 400 mil pesos no tienen obligación de presentar una retención. Un ejemplo son los trabajadores con salarios mínimos, que llegan a ganar 3 mil pesos al mes.

SAT rechaza terrorismo fiscal

La titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, rechazó que sea terrorismo fiscal la nueva medida que obligará a los jóvenes, a partir de los 18 años, a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).

Hace unos días, la funcionaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aseguró que esta medida ayudará a combatir delitos como el robo de identidad y frenará a las llamadas “nomineras”.

Durante la reunión de trabajo que sostuvo con integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, Buenrostro aclaró que la obtención del RFC no los obliga a reportar declaraciones de ingresos si no los tienen.

