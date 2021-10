RFC para mayores de 18 años: el SAT NO te va a cobrar multa, pero ¿te van a cobrar impuestos?

En días recientes la información sobre el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ha sido tendencia y es se ha comentado que la entidad macará como obligación de los mayores de 18 años obtener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), y se ha difundido el rumor de que su carácter es obligatorio, pues de no hacerlo, los jóvenes se enfrentarían a una multa superior a los 10 mil pesos, pero ¿qué hay de cierto?

¿Qué es el RFC?

Para comenzar es importante aclarar de que se trata la figura fiscal del ya mencionado RFC, pues bien, se trata se una clave (que está conformada con datos de la identidad de cada individuo) que es un requisito de toda persona física o moral en México, esto para poder llevar a cabo cualquier actividad económica de forma lícita por la que se tenga la obligación de pagar impuestos.

Ante lo anterior la pregunta ahora va por el sentido de si a los jóvenes a partir de los 18 años se les cobrara impuestos, la respuesta sigue siendo negativa, ésta es una iniciativa que, de hecho, el SAT quiere implementar para poder proteger a este sector de la población que se halla vulnerable a diversos delitos.

¿Para qué van a tener RFC los jóvenes de 18 años?

De acuerdo con información que ha dado Raquel Buenrostro, jefa del SAT, se trata de una medida que va a permitir evitar delitos como el robo de identidad, y evitar que las empresas factureras usen los datos de los jóvenes para crear empresas fantasma, descartando de este modo que esta política tenga tintes de "terrorismo fiscal".

Así las personas de más de 18 años tendrá la obligación de contar con el RFC, pero no con la de hacer nada ante el SAT hasta que se incorporen a una actividad económica, es decir, no deben presentar avisos, ni declaraciones y no se les va a aplicar ninguna sanción.