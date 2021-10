Cámara de Diputados está dividida en tres bloques, asegura Jorge Álvarez Máynez

En lo que va de la LXV Legislatura, Movimiento Ciudadano (MC) en el Palacio de San Lázaro marcó una línea ante el bloque oficialista de Morena y aliados, pero también ante la alianza opositora Va por México, lo que divide en tres bloques la Cámara de Diputados.

En entrevista con El Heraldo de México, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Máynez, adelantó el rechazo de su bancada a la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador; además, dijo que condicionarán su respaldo a los proyectos de Miscelánea Fiscal y Ley de Ingresos 2022, que el Pleno de la Cámara baja discute hoy, con base en los cambios que se acepten.

Sin embargo, aclaró que al ir en contra de los proyectos del Ejecutivo federal no están alineándose con los otros grupos parlamentarios opositores, PAN, PRI y PRD, y puso de ejemplo que esta semana MC no los acompañó en la acción de inconstitucionalidad que presentaron contra la revocación de mandato, ya que los acusa de ser una alternativa del pasado, igual que el grupo de Morena, PT y el Verde.

Además, calificó como un falso discurso el que el PRI se asume a la oposición, pues en los hechos, en las votaciones en el Pleno, ha ido con Morena.

—¿Podríamos decir que hay tres grupos en la Cámara de Diputados?— se le preguntó.

“Sí, yo creo que es una buena lectura. Aunque el PRI en los hechos no es oposición, acompañó la militarización del país, la Ley de la Armada de México y no tiene una postura clara sobre la Reforma Eléctrica. En fin, yo creo que no es oposición, pero al menos en lo declarativo sí”, contestó.