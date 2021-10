Cierra Deportivo Guelatao en la Alcaldía Cuauhtémoc ante riesgo inminente de colapso

Sandra Cuevas, Alcaldesa en Cuauhtémoc, anunció el cierre, a partir del pasado lunes 11 de octubre, del Deportivo Guelatao, ubicado en la calle República de Honduras S/N, en la Lagunilla, derivado de las revisiones y dictámenes estructurales que lo colocan como “Inmueble Considerado de Alto Riesgo” a fin de salvaguardar la integridad de los usuarios y del personal que ahí laboraba porque, aseguró, “para mí está primero la vida de la gente que vive en Cuauhtémoc y la que utiliza el deportivo”.

Indicó que el Centro Social y Deportivo Guelatao, construido en 1975 y remodelado en el 2021 por la administración saliente, contaba con 900 usuarios de acuerdo al último reporte con fecha del 15 de septiembre de 2021 quienes podrán hacer uso de cualquier otro deportivo de la Alcaldía Cuauhtémoc a fin de no interrumpir sus actividades.

La Alcaldesa Sandra Cuevas, declaró: “mi decisión de cerrar el Guelatao es porque existen cuatro dictámenes en donde nos reportan fallas estructurales; para mí está primero la vida y la seguridad de quienes visitan o usan el Deportivo”.

Dejó en claro que no es un tema político, es un tema de salvaguardar la integridad de los usuarios y trabajadores pero agregó que a todos aquellos que hayan pagado su membresía aun cuando no es dinero que haya recibido la actual administración, se buscará la forma de reembolso.

Sandra Cuevas enfrentó abiertamente la problemática que padece el Deportivo, el cual se estima esté cerrado por lo menos dos semanas en tanto no estén listos los dictámenes respectivos tanto de la Alcaldía como del GCDMX.

Indicó que por tanto, “vamos a esperar el dictamen del Gobierno de la Ciudad de México porque se trabaja de manera coordinada con la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien es una funcionaria con inteligencia y sentido social; de tal suerte que estamos seguros de que, en breve, se sabrá la situación final del Deportivo Guelatao”.

Reiteró que en todo momento habrá diálogo con Gobierno Central, Alcaldía y vecinos pues “no hay intención de hacer departamentos, centros turísticos o centros comerciales. Le apostamos a un centro deportivo para la gente”.

Durante el informe con fines de transparencia para no ocultar nada mal hecho, la Alcaldesa dejó en claro que no le tiembla la mano para hacer lo que se tenga que hacer por el bien de la ciudadanía. Acompañada de sus Directores Generales vinculados a esta temática, presentaron documentos que avalan legalmente la decisión de cerrar el Deportivo Guelatao.

Sobre los detalles legales, técnicos, laborales y sociales, los integrantes del Gabinete Legal de la Alcaldía. Ahí, el Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Miguel Ángel Gil Moncada, informó de los desplazamientos permisibles en el inmueble en donde se reportan varios dictámenes que señalan inclinaciones excedidas derivadas de la instalación de la Cancha de Beisbol, generando deformaciones en la estructura origen.

Además, cabe mencionar que lo anterior impacta negativamente a la estabilidad del Deportivo toda vez que a ese nuevo peso hay que sumarle los mil 200 m3 de agua, equivalen a mil 224 Ton de peso, considerando que cada m3 de agua equivale a mil 020 kg de peso.

También hay que considerar que el equivalente de peso en temas de agua es subjetivo debido a que el agua está en constante movimiento por simple rotación de la tierra, generando mayor fuerza de impacto contra los muros de concreto que la contienen en la piscina, siendo esta fuerza aún mayor en cualquier movimiento sísmico.

Por su parte, el Director General Administrativo, Francisco Chávez Salmerón, indicó que los dictámenes establecieron con oportunidad que no existían las condiciones para realizar modificaciones al Deportivo y que, incluso, no soportaría un sismo magnitud 5 grados.

Entonces, aclaró, preferimos privilegiar la integridad de los usuarios por lo que la decisión de la Alcaldesa de cerrar fue acertada.

A su vez, la Directora de Desarrollo y Bienestar, Heidi Alejandra Rosas Casasola, informó que los usuarios están integrándose a 8 deportivos más con los que cuenta la Alcaldía Cuauhtémoc para continuar con sus actividades deportivas.

También el Director General de Asuntos Jurídicos y Legales, Cruz Díaz Islas, declaró que el hallazgo obligó a salvaguardar la integridad de las personas por lo que se están siguiendo los protocolos necesarios y en su momento se podrán deslindar responsabilidades.

Por lo anterior y luego de que las autoridades de la Alcaldía Cuauhtémoc detallaron que el personal de base (turnos: matutino, vespertino y fines de semana) así como los de estructura y por honorarios, que hacen un total de 75 trabajadores serán reubicados en otros deportivos y territoriales de la demarcación, la Alcaldesa reiteró que se solicitará un quinto dictamen externo para corroborar lo que ya antecede pues: “insisto en que para mí la prioridad es la seguridad y la vida de la gente: niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores”.

De acuerdo al Reporte de Revisión de Obra realizado por la Dirección de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía Cuauhtémoc, el pasado sábado 9 de Octubre, el Centro Social y Deportivo Guelatao con 46 años de existencia fue muy innovador en su momento, sin embargo ha tenido un historial muy importante en cuanto a su respuesta ante sismos, desde los ocurridos en 1985 y 2017 hasta el del mes de septiembre de 2021, lo que ha aumentado el riesgo hacia los usuarios.

El Deportivo Guelatao cuenta con 2 cuerpos de edificios que integran el complejo, una estructura está al frente donde se encuentran actualmente oficinas de una territorial y se unen a las instalaciones deportivas a través de una junta constructiva. En cuanto a la revisión de la estructura del inmueble principal (zona deportiva), se cuentan con 3 dictámenes los cuales son los siguientes:

Dictamen Estructural con fecha 27 de diciembre del 2017, presentado por Ing. José Guillermo López Rodríguez DRO con cédula 1593. Este dictamen fue posterior al sismo de septiembre 19 del mismo año donde se recomienda no usar algunas zonas del deportivo e ir demoliendo gradualmente por el riesgo general de la estructura. Dictamen estructural con fecha 16 de octubre del 2018, presentado por el Ing. Miguel G. Valdés Cobarruvias DRO con cédula 1927. Este dictamen se presentó a un año del sismo del 2017, a pesar de que en sus recomendaciones indican que se cumplen con los estándares mínimos de seguridad para seguir operando en ese momento, se estableció que ello no era aplicable para acciones sísmicas en magnitudes mayores a 5 grados en la escala de Richter (lo cual es muy improbable según los sismos que se han tenido desde esa fecha). Dictamen Estructural con fecha 1 de octubre del 2021, presentado por el Ing. Mauricio Clemente Buitrón Monroy DRO con cédula 1972.

Este dictamen hace mención al desplome (quizás por asentamientos) en algunas columnas los cuales representan un riesgo en toda la estructura, básicamente éste dictamen refiere a hacer más estudios especializados para determinar su nivel de riesgo. Ahora bien, con base en las visitas realizadas por el personal de la DGODU actual, encabezadas por su titular, Miguel Ángel Gil Moncada, los días 9 se septiembre y 8 de octubre del 2021 y con la información de los peritajes y trabajos realizados, se concluyen los siguientes puntos:

No se consideró una revisión estructural certificada por un Corresponsable en Seguridad Estructural para determinar la viabilidad de la colocación del campo de beisbol en la zona de azotea del deportivo, pues si bien no transmite cargas verticales, las fuerzas laterales debido a sismo no están consideradas y como se pudo observar en el comportamiento del edificio después del sismo del 7 de septiembre del 2021 se presentan grietas y asentamientos los cuales cada vez serán más evidentes y por lo tanto de mayor riesgo.

1. En cuanto a los trabajos de remodelación a través de la DGODU de los diferentes niveles, todo fue de carácter estético y con el tiempo y los sismos, cada vez más constantes en la CDMX, seguirán siendo más evidente el deterioro de los elementos estructurales.

2. La estructura principal del deportivo presenta deflexiones muy evidentes, aunque el riesgo no es inmediato, si lo es a corto plazo. A simple vista se pueden observar los desplazamientos en columnas en zonas de estacionamiento y alberca.

