PRI advierte que registro de jóvenes en RFC es "persecución y terrorismo fiscal"

La bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados advirtió que se instauraría una “persecución y terrorismo fiscal” en México en contra de los jóvenes que aún no inician su vida laboral, si el Congreso aprueba que sea obligatorio que al cumplir los 18 años todos deben inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), como propone la Miscelánea Fiscal 2022 del Ejecutivo federal.

En conferencia de prensa, el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, advirtió que su bancada votará en contra si Morena no accede a eliminar ese apartado en la Miscelánea Fiscal.

“De aprobarse, lo que pareciera que va a suceder porque hay partidos que tienen la mayoría, sería un grave daño a la libertad, a la independencia, al desarrollo de las actividades de nuestros jóvenes. Fiscalizarlos de esa manera, nosotros pensamos que es un acto de terrorismo además de un acto de burocracia y un acto de sujetar al joven que llega a la Ciudad de México va a sentir sobre sí la lupa del SAT cuando va a pagar sus colegiaturas, sus inscripciones, sus libros, todo. No se está actuando como se dice con confianza, se está actuando con desconfianza”, dijo.

Ildefonso Guajardo emite opinión

Al respecto, el diputado Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio pasado, demandó al gobierno no “convertir el RFC en un registro poblacional de mayoría de edad”.

“A nivel internacional esta práctica fundamentalmente obliga a los agentes generadores de ingreso. Para el caso específico de los mayores de 18 no sólo tendría un impacto en cuanto a estudiantes, por ejemplo, que reciben transferencias y que de algún momento están explicada dentro de las cuentas y contribución de los padres, pues también generaría temas en el caso de parejas donde hay transferencias entre cónyuges donde no necesariamente la esposa forma parte del padrón de RFC si es que no es un agente económicamente activo en el punto de vista de ingresos”, señaló.

La propuesta de Miscelánea Fiscal forma parte del Paquete Económico 2022 del presidente Andrés Manuel López Obrador, adicionando un párrafo al artículo 27 del Código Fiscal de la Federación para que una vez cumplidos los 18 años las personas cuenten con su RFC, aun cuando no hayan tenido alguna actividad laboral.

En voz del diputado Hiram Hernández Zetina explicó que les preocupa con esta reforma el Servicio de Administración Tributaria pueda imponer a los jóvenes una multa de entre 3 mil 800 y 11 mil 600 pesos, aunque el propio ordenamiento no prevé la obligatoriedad para que los jóvenes tengan que pagar impuestos.

“Los expertos fiscales han señalado que esta propuesta en realidad tiene otro objetivo, ya que queda abierta la posibilidad de que el SAT pueda rastrear sus actividades y exigirles que cumplan con sus obligaciones fiscales. Así, por ejemplo, los mayores de edad tendrían que explicar de dónde proceden los depósitos superiores a los 15 mil pesos que reciban en sus cuentas bancarias”, explicó.

Hernández Zetina expuso que con la reforma los jóvenes que aún no han iniciado su vida laboral podrían ser objeto de actos de fiscalización por parte del SAT si reciben dinero o transferencias en sus cuentas, por ejemplo, para el pago de sus estudios por parte de sus padres o tutores.

“Lo anterior, abriría la posibilidad de que un estudiante tuviera que acudir a las oficinas del SAT para hacer las aclaraciones correspondientes en caso de que fuera objeto de un acto de fiscalización”, dijo.

