Familiares cobran la pensión de sus abuelitos muertos desde hace 2 años, indignan las redes

Al menos 20 personas en el municipio de Matamoros, Tamaulipas, son acusadas de cobrar el apoyo de pensión de sus papás y abuelitos pese a que estos ya tenían más de dos años de muertos, situación que está siendo investigada y que podría derivar en denuncias colectivas.

De acuerdo con Silvia Burgo Sánchez, subdelegada de Programas Federales, señala que anteriormente no se tenía mucho control de la entrega de este recurso para los adultos de la tercera edad tenía mucho control.

Ahora que las autoridades piden a los beneficiarios hacer el registro y recoger nuevas tarjetas, se han dado cuenta que existen algunos que no se presentaron a recogerlas, situación que llamó la atención y decidieron llamarles para preguntar qué es lo que estaba pasando.

Imagen ilustrativa de adultos mayores. Foto: Especial

Buscan a los involucrados

Al no recibir respuesta por medio de teléfono, las autoridades decidieron ir a buscarlos a sus domicilios y se toparon que muchos de ellos ya habían fallecido, sin embargo y no sé había comunicado a la dependencia.

Ahora se sabe que varios familiares habían estado cobrando la pensión pese a que algunos de ellos habían muerto en los dos últimos años.

Hasta el momento se tienen registrados 20 casos, por lo que actualmente se están haciendo las investigaciones correspondientes para sancionar a los responsables.

Por otro lado. hay que señalar que las personas de la tercera edad tienen que hacer largas filas en la dependencia para comprobar su supervivencia, lo cual está generando quejas por el tiempo de espera.