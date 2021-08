Rastreadoras de Tamaulipas buscarán en la Bartolina

En Tamaulipas hay por lo menos 25 Rastreadoras, mujeres que se han capacitado y tomado cursos para poder buscar y localizar restos de víctimas del crimen organizado; utilizan varillas de la construcción ante la falta de apoyo por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.

La integrante de la Unión de Colectivas de Madres Buscadoras en Tamaulipas, Delia Quiroa, explicó que estas mujeres, quienes también buscan a sus seres queridos desparecidos desde hace más de 10 años, se han capacitado para poder analizar los terrenos donde harán los trabajos de prospección.

"Ellas llegan al terreno lo observan, y donde ven algo que no es de las características de los terrenos es donde se busca. No tenemos caninos; no tenemos apoyo, se hace prospección, también donde se ven vestigios de un crimen, tambos, ropa, galones de gasolina, todo eso nos da entender que hay algo", puntualizó.

Se trata de víctimas de las desapariciones que se han cometido en Tamaulipas, mismas que entierran las varillas de la construcción en la tierra, después la huelen antes de iniciar a excavar.

Las Rastreadoras ingresarán a "La Bartolina", rancho considerado el campo de exterminar más grande del narco en México y donde se han localizado media tonelada de restos óseos; se presume que a ese lugar eran llevadas las personas, donde eran ejecutados, sus cuerpos descuartizados y quemados en tambos, aunque también se han localizado restos enteros.

Pese a que se tiene conocimiento de todo lo anterior, Delia Quiroa, acusó a la comisionada Nacional de Búsqueda en México, Karla Quintana Osuna, de negarles el apoyo para el acceso, además de que no cuentan con seguridad.

En entrevista para El Heraldo de México, expuso que dicha unión se encuentra integrada por al menos 200 familiares de víctimas, quienes se han topado con una serie de obstáculos para poder ingresar a buscar indicios que los lleven a localizar a sus seres queridos que tienen desaparecidos desde hace una década.

Señaló que el vienes 6 de agosto, la Comisión Nacional de Búsqueda, realizó acciones de prospección junto a la Fiscalía General de la República y de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, sin embargo, las colectivas no fueron tomadas en cuenta.

"Ellos no nos avisaron y no sabemos que hayan andado víctimas, andaban ellos (FGR) con la Comisión Nacional de Búsqueda. No dieron una explicación, ellos dicen que ya tienen agenda, pero pues aquí parece que hay víctimas de primera, segunda, tercera, y como hacemos mucho ruido ya se lo tomaron personal, no quieren dar a conocer la realidad", puntualizó.