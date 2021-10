Solo 45% de unidades del transporte público del Edomex cuenta con cámaras de seguridad

Hasta el momento, solo el 45 por ciento de las 400 mil unidades que conforman la totalidad del transporte público en el Estado de México, han instalado la cámara de videovigilancia, debido a los altos costos que implica, aseguró Guillermo García Salmerón.

El presidente de la Comisión del Transporte de la Asociación de Empresarios y Ciudadanos de México (ASECEM) dijo que esta tecnología no ha ayudado a disminuir los índices delictivos en el sector; y que “únicamente ha servido para hacer famosos a los asaltantes. No funcionan”.

En entrevista destacó que la instalación de las cámaras de videovigilancia tienen un costo de alrededor de 14 mil 900 pesos por unidad.

“Es un gasto bastante fuerte que los empresarios no podemos enfrentar, es imposible pagar esta cantidad durante la pandemia”.

El también representante de la Alianza de Autotransportistas Autónomos (AAA) que aglutina al 75 por ciento de las unidades del transporte público que existe en el Edomex señaló que el gobierno estatal debería de cubrir este gasto.

“Las debería de pagar el gobierno, nosotros estamos ayudando no nada más al transporte, si no, a todos los ciudadanos. El encargado de la seguridad es el gobierno, no el transportista. A nosotros nos pagan una tarifa para trasladar a las personas, nada más”.

García Salmerón dijo que la instalación de las cámaras de videovigilancia y los botones de pánico, son un requisito que pide la Secretaría de Movilidad estatal a los transportistas para renovar la concesión.

alg