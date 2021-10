Reforma eléctrica es producto de la terquedad de Manuel Bartlett: Porfirio Muñoz Ledo

El político de izquierda, Porfirio Muñoz Ledo, aseguró que si él fuera diputado no votaría a favor de la reforma eléctrica ya que es producto de “la terquedad insultante de Manuel Bartlett”.

Durante su visita a la tierra panista, al municipio de Apaseo el Grande, en donde Porfirio tiene vínculos familiares, el político de amplia trayectoria emitió su opinión a pregunta expresa de la prensa.

“La reforma eléctrica viene de un modo complejo, no es tan fácil, tiene unas cosas buenas para acá, y otras malas para allá; es una combinación entre la terquedad insultante de Manuel Bartlett que quiere ser el ministro de gobernación por que quiere ser candidato a la presidencia, por eso está metiendo eso; y bueno en Andrés Manuel tiene muchas cosas; es buena voluntad, él se va por la parte nacionalista”.

Dijo que él no aprobaría la propuesta del gobierno de la 4T por que el objetivo es malo, al evitar las energías renovables.

“Yo no la votaría a favor como diputado, no sé, pero no la votaría a favor por que corta, la intención es disminuir las posibilidades de las energías nuevas y renovables, el objetivo es malo”.

Explicó que desde su punto de vista la intención del Presidente de la República es buena, pero no es el camino adecuado.

“La buena voluntad del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) la entiendo, pero no es por ese camino, hay que dejar entrar a las nuevas fuentes y hay que ser más eficientes en las nuestras”.

Muñoz Ledo, quien recibió la llave de la ciudad de Apaseo el Grande a manera de reconocimiento por parte del Ayuntamiento panista encabezado por José Luis Oliveros Usabiaga, dijo que durante la segunda mitad del gobierno de AMLO, éste debe ser muy cuidadoso en sus decisiones, pues ya no estará en la boleta electoral de la próxima elección.

“Siempre un país tiene rumbo, puede ser a la gloria, al desastre, al olvido. México tiene rumbo, lo que pasa es que necesitamos que nos digan cual (risas) que venga de acá para allá, por que el segundo semestre del sexenio van a tener que definirse muchas cosas, ya el Presidente López Obrador no estará en la boleta por primera vez y tiene que pensar al futuro, el futuro va a ser muy abierto”.

Anticipó que en un mes aproximadamente saldrá un libro escrito por él, en donde habla de “El Poder y la República, crónica de una transición secuestrada”, en donde plasma sus pensamientos juzgando las cosas de manera equilibrada y no apasionada.

“Si yo estuviera en su lugar (de AMLO), que no es el caso, tendría mucho cuidado en mis decisiones y tratar de tener una estabilidad democrática, es lo que yo estoy peleando”.

El homenaje a Porfirio Muñoz Ledo y Lazo de la Vega, reunió a empresarios, políticos priistas y panistas del estado de Guanajuato; a dos exgobernadores panistas y a sus parientes y amigos de la infancia.

alg