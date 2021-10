Pandora Papers evidencia la corrupción fiscal en el mundo, aseguran periodistas

Los “Pandora Papers” es una investigación global coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, el cual filtró 11.9 millones de documentos y que dejó ver la red de corrupción en México y otros países, consideró Jorge Alberto Pickett Corona, abogado fiscalista.

Mencionó que este caso puso en la mira a 330 políticos, empresarios y funcionarios públicos de más de 90 países, señalados de evadir impuestos, ocultar riquezas e incluso de lavado de dinero.



"Los Pandora Papers revelan el funcionamiento de lo que es el mundo financiero en la oscuridad, y proporciona una ventana a las operaciones ocultas de una economía offshore global que permite a algunas de las personas más ricas del mundo ocultar sus riquezas y, en algunos casos, pagar menos o ningún impuesto, lo cual es muy grave", subrayó.

Las sociedades "offshore" son empresas registradas en países con beneficiarios sin actividad económica

????FOTO: Especial



En el caso de México, apuntó, alrededor de 3 mil nombres aparecen vinculados a estructuras de paraísos fiscales o en jurisdicciones secretas por medio de los cuales han realizado inversiones millonarias, y adquirido bienes inmuebles y de lujo.



"Todo esto lo hicieron gracias a las llamadas sociedades ‘offshore’, que son empresas registradas en países donde los beneficiarios no tienen ninguna actividad económica", expuso Pickett Corona.



Detalló que estos países son paraísos fiscales que permiten a las compañías obtener una serie de ventajas como mantener en secreto cierta información y mantener protegidos sus activos.



"Esto puede aplicar para corporaciones, bancos, inversiones y depósitos extranjeros", refirió.



Y es que muchas de estas jurisdicciones son consideradas paraísos fiscales, agregó el abogado fiscalista, ya que tienen baja o nula tributación y se mantiene en secreto la identidad de los propietarios o beneficiarios de las entidades.



Mencionó que la filtración de documentos recoge el trabajo de 14 despachos financieros offshore, entre los que se encuentran Trident Trust, Alemán Cordero Galindo & Lee, Overseas Management Company, Asiaciti Trust Asia Limited, Alpha Consulting Limited, DAD Law, Fidelity Corporate Services Limited, SFM Corporate Services, Alcogal y CIL Trust International Inc.



"La información fue revisada y contrastada por un equipo de 600 periodistas de 150 medios de 117 países, entre los que participaron Quinto Elemento Lab, Proceso, El País, The Washington Post, The Guardian, BBC, entre otros, lo cual ha sido una noticia de gran impacto", finalizó.