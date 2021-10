¿Qué son los Pandora Papers y quiénes están implicados en este escándalo mundial?

El pasado 3 de octubre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló la investigación conocida como Pandora Papers, con cerca de 12 millones de documentos que destaparon cientos de cuentas bancarias secretas pertenecientes a más 300 políticos, empresarios y funcionarios públicos de todo el mundo, que son utilizadas para evadir impuestos, y en algunos casos, lavar dinero en empresas conocidas como ‘offshore’, en destinos denominados ‘paraísos fiscales’.

Aquí te explicamos quiénes están involucrados en este escándalo mundial, qué son los paraísos fiscales, cómo funcionan las compañías offshore y todo lo que debes saber sobre esta investigación periodística.

¿Qué son los Pandora Papers?

Los Pandora Papers es una de las investigaciones periodísticas más grandes del mundo, realizada por más de 600 periodistas en 117 países que, tras revisar cerca de 12 millones de documentos como imágenes, correos electrónicos y hojas de cálculo, filtrados por medios como The Washington Post, The Guardian y Quinto Elemento en México, encontraron movimientos financieros de líderes mundiales para desviar dinero, esconderlo de las autoridades hacendarias de sus países y así no pagar impuestos.

De acuerdo con lo revelado en los Pandora Papers, más de 330 políticos, multimillonarios, figuras del deporte, artistas y funcionarios públicos han escondido su dinero en empresas ‘offshore’ y ‘paraísos fiscales’ con tal de no perder sus riquezas.

¿Qué significa ‘offshore’?

Las empresas offshore son sociedades ubicadas en países extranjeros para realizar operaciones que no están reguladas en su país de origen. Los inversionistas montan estas compañías fuera de sus naciones para que sea más difícil identificar quién está detrás de ellas.

Así es muy difícil alertar a las autoridades de malos manejos y prácticamente imposible actuar legalmente en contra de ellos por estar fuera de los límites de las jurisdicciones de las autoridades nacionales e internacionales.

¿Qué es un ‘paraíso fiscal’?

Los países denominados ‘paraísos fiscales’ son lugares donde se pagan impuestos relativamente bajos, o simplemente no se pagan. De acuerdo con la firma Deloitte, estos territorios atraen a inversionistas internacionales, pues bancos y autoridades financieras guardan en total secreto datos personales e identidad de quienes montan sus empresas en dichos sitios.

Algunos de los territorios que son denominados ‘paraísos fiscales’ son:

-Islas Bermudas

-Países Bajos

-Singapur

-Luxemburgo

-Hong Kong

-Bahamas

-Barbados

-Islas Vírgenes

-Islas Caimán

-Suiza

-Irlanda

-Curazao

-Chipre

-Isla de Mauricio

En este sentido, los gobiernos de estos lugares suelen buscar atraer recursos y dinero de ciudadanos de otros países para fortalecer sus economías, otorgando beneficios fiscales como la evasión de impuestos, lo cual representa una pérdida de ingresos para los países de origen de los empresarios,

¿Quiénes están involucrados en los Pandora Papers?

Los archivos de la investigación revelaron que más de 300 de los empresarios, políticos y figuras públicas más poderosas del mundo están involucrados en este escándalo mundial, desde familias reales, hasta personajes del mundo del espectáculo y los deportes.

En México, figuran Julio Scherer, ex consejero jurídico de la Presidencia; Jorge Arganis Díaz Leal, secretario de Comunicaciones y Transporte; Armando Guadiana (senador), y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad. También empresarios como Germán Larrea Mota Velasco de Grupo México y María Asunción Aramburuzabala de Grupo Modelo.

Además, gente cercana a Enrique Peña Nieto como Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Chihuahua y secretario de Agricultura durante su sexenio, el empresario Ricardo Pierdant y Juan Armando Hinojosa, el constructor de la ‘Casa Blanca’.

Ante esto, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda dio a conocer que los involucrados serán investigados para tomar acciones legales en su contra.

Por otro lado, también fueron señalados líderes mundiales como la familia real de Jordania, los presidentes Sebastián Piñera de Chile; Guillermo Lasso de Ecuador; y Luis Abinader de República Dominicana, y exmandatarios de Colombia y Rusia.

Además, Shakira resalta como uno de los personajes que evaden impuestos en compañías ‘offshore’, junto a otros cantantes como Julio Iglesias, Miguel Bosé, Elton John y Ringo Starr. Mientras que figuras del deporte como el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, el argentino Ángel Di María y Mauricio Pochettino, director técnico del París Saint-Germain, también aparecen en la lista negra.