Mi beca para empezar: Desde hoy hay nuevas tarjetas, evita fraudes, estas son sus características

Más de un millón 200 mil niñas y niños se benefician todos los meses con la tarjeta Mi Beca Para Empezar, que entrega apoyo económico a las familias de de los alumnos, para evitar que abandonen sus estudios.

Pero desde este 11 de octubre, la tarjeta Mi Beca para empezar ya no se llamará así y será la tarjeta Bienestar para niñas y niños, Mi Beca para empezar. Cambiará la imagen y también podrá ser usada para obtener descuentos en actividades culturales y deportivas para los beneficiarios.

Esta mañana comenzó el cambio de la tarjeta y se tiene contemplado que en un mes, todos los beneficiarios ya tengan el nuevo modelo. Recuerda que con este programa, los alumnos reciben un apoyo de 400 pesos para preescolar, 435 pesos para primaria y 500 pesos para secundaria.

¿Cómo tramitar o cambiar la tarjeta Bienestar para niñas y niños?

FOTO: Twitter

¿Cómo hacer el trámite?

Antes que nada debes saber que el primer depósito se realizará en el mes de diciembre, o sea que el de noviembre se realizará aún en la tarjeta verde, que es la que actualmente está en vigencia. También, considera que si aún no te has terminado el crédito de la tarjeta verde, no hay que preocuparse. Podrás usarla hasta que te termines el crédito.

Para hacer el cambio de la tarjeta o el registro para el programa es necesario cumplir con los siguientes pasos:

1.- Ingresa a la página de Internet de Mi Beca para empezar y completa los datos necesarios para el registro. La información que se requiere es la de los alumnos, incluyendo CURP y nombre completo; los datos de la escuela, como nombre y domicilio; además de los datos del tutor, incluidos nombre y CURP.

2.- Después de llenar los datos debes verificar que no eres un robot y enviar el formato de inscripción.

3.- La página entregará un formato que debes descargar e imprimir. Este documento servirá para hacer el cambio de la tarjeta y recogerla cuando sea la fecha correspondiente.

Entre hoy y el final de mes se entregarán las tarjetas, según la alcaldía de la Ciudad de México a la que corresponda el beneficiario.