"Me ve y ve al diablo": Así reaccionó Emilio Lozoya cuando lo cacharon en las Lomas

Un cuadro de nervios inundó a la periodista Lourdes Mendoza tras encontrarse de frente, en el restaurante Hunan, con el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, quien es investigado por los casos de Odebrecht y Agro Nitrogenados; lo calificó de ser su "verdugo".

Apenas le hablaron para enterarla de que el exfuncionario, acusado por los delitos lavado de dinero y soborno, estaba en el lujoso establecimiento, no lo pensó dos veces y fue a corroborarlo, a pesar de estar nerviosa.

"Dicen que está arraigado, pero cuando me hablan el sábado y me dicen que Lozoya estaba en el ‘Hunan’, quien esta en proceso por sobornos de millones de dólares, me puse tapabocas y fui; estaba nerviosa porque iba a ver mi verdugo", citó la comunicadora en entrevista para Radio Fórmula.

Y es que la Mendoza fue la responsable de la publicación de las imágenes donde se puede ver a Lozoya cenando en el negocio ubicado en la colonia Lomas Virreyes.

"Con estas imágenes queda en evidencia el pacto de impunidad entre @EmilioLozoyaAus y la @FGRMexico. Señala a gente inocente mientras el goza de la gran vida a la q está acostumbrado. El colmo del cinismo. Con fecha y hora para que no quepa duda alguna", escribió Lourdes Mendoza este 9 de octubre.

¿Cómo fue el encuentro entre Mendoza y Lozoya?

La periodista relató que apenas se vieron a los ojos, le preguntó por su brazalete, pues se supone que se encuentra en arraigo domiciliario. Sin importarle que estuviera acompañado por otras personas, entre ellas Doris Beckman, lo enfrentó. Asimismo, aseguró que no lo dejará en paz hasta que le ofrezca una disculpa a ella y a su hija.

Mendoza recordó que el exfuncionario estaba "cenando a lo grande"; sin embargo, él debió comparecer por una demanda de daño moral que le interpuso, pero esto no ocurrió porque argumentó que estaba bajo "arraigo domiciliario".

"Puso cara de que se le apareció el diablo"

En otra entrevista, ofrecida para "Así las cosas", aseguró que en cuanto Lozoya la vio y pareció que había visto al "Diablo". Con tal de evitarla, dijo que le habló al "camarero". Después del episodio se retiró para comunicarse con su abogado, quien le dio instrucciones de qué hacer con las imágenes.

"Lozoya voltea, me ve y ese también es el live, ve mi foto donde están mis redes sociales... Lozoya me ve y ve al Diablo y loo único que atino a decirle es: 'tienes brazalete, no estás arraigado'", recordó Lourdes Mendoza.

¿Qué fue lo que ocurrió entre Mendoza y Lozoya?

De acuerdo con la comunicadora Emilio Lozoya la denunció por haber recibido un bolso de la marca Chanel como parte de un soborno entre los años 2013 y 2014, mismo que adquirió en la zona de Polanco. Tras una serie de investigaciones, su defensa demostró que la tienda no existía. Esto también lo plasmó en su cuenta de Twitter.

TE PUEDE INTERESAR | FGR defiende su investigación contra Lozoya tras fotos en restaurante de lujo: "Sigue siendo procesado"