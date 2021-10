Armando Quintero toma las riendas como nuevo alcalde de Iztacalco en CDMX

Raúl Armando Quintero hará oficial su nombramiento como alcalde de Iztacalco por medio de su toma de protesta en el Congreso capitalino. El abanderado de Morena y PT y presidente de la II Asamblea Legislativa, ha sido electo como líder de la demarcación por tercera ocasión

“Iztacalco es 100 por ciento de la Cuarta Transformacion”, aseguró el alcalde Armando Quintero.

Al rendir protesta para su segundo trienio al frente de la demarcación, Quintero Martínez afirmó que entregarán un Iztacalco en el 2024, con total tranquilidad.

“Vamos a entregar un Iztacalco al 100, con paz, tranquilidad y seguridad para sus habitantes al 2024. Un Iztacalco que tenga calidad de vida y cuya infraestructura que yo recibí en ruinas, esté 100% funcional, moderna y también bonita, ese es el reto”, afirmó.

El funcionario ha fungido como presidente de la Asociación de Autoridades Locales de México

FOTO: Cuartoscuro

Sobre los alcaldes de oposición que se quejan de que no hay equidad ni presupuesto para gobernar, Armando Quintero opinó que son novatos pero hoy se acaba la politiquería.

Es que la mayoría de ellos, hablan como novatos que son. No conocen la administración pública, no conocen cómo funciona la Ciudad. Hablan de que se les va a dejar sin dinero, lo cual es imposible, no hay manera por cómo opera la Ciudad; entonces, ya el día de hoy se acaba la politiquería. Todos vamos a empezar a trabajar y vamos a ver quien es quien en los gobiernos”, señaló.

Reconoció que el presupuesto no alcanza nunca y menos con pandemia por lo que se tiene que aplicar la austeridad republicana, manejar los recursos con honradez, con lo que se pueden hacer muchas cosas.

Iztacalco se mantuvo en las filas de Morena para el periodo 2021-2024, con el triunfo de Raúl Armando Quintero, quien logró que el 36.9 de los votos se marcaran a su favor, mientras que, para Daniel Ordoñez del PAN, se tuvieran 23.1%.

Quintero Martínez, fue miembro fundador del Partido de la Revolución Democrática donde fue vicepresidente de la Comisión de Movimientos Sociales del Consejo Nacional e integrante de la Comisión de Afiliación.

Entre los puestos públicos está el de diputado federal en la LVI Legislatura de la Cámara de Diputados.

En el periodo 2000-2003, fue diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en la que ocupó los cargos de Presidente de la Comisión de Gobierno de 2000 a 2001.

Con Marcelo Ebrard como jefe de Gobierno, ocupó la Secretaría de Transporte y Vialidad y desde 2018, funge como alcalde de Iztacalco

Respecto a las elecciones del 6 de junio, el diputado obtuvo un porcentaje de comicios de 64.79, de acuerdo con las cifras del Programa de Resultados Electorales Preliminares. El cargo tendrá vigencia desde el presente año hasta 2026.

¿Quién es Armando Quintero?

El funcionario ha tomado el cargo de alcalde anteriormente; su primera victoria ocurrió durante 2006, y después en 2018 fue nuevamente electo para fungir como líder local de Iztacalco.

Armando Quintero, quien obtuvo su licenciatura de Economía en la Universidad Autónoma de México (UNAM), se desempeñó anteriormente como titular de la Secretaría de Transporte y Vialidad (SETRAVI), de la Ciudad de México, y fue electo diputado federal a la LVI Legislatura y a la Asamblea Legislativo del Distrito Federal desde el 2000 hasta 2003. De igual manera fungió como alcalde de Iztacalco en el periodo de 2018-2021.

¿Cuáles son sus propuestas?

El político tiene como propuestas, entre algunas otras, aumentar los apoyos para las Casas de la Mujer, como programas y servicios para su desarrollo, y colocó peso en la importancia de brindar ayuda al género en diferentes rubros.

De acuerdo con el funcionario, la violencia de género ha aumentado desde el inicio de la emergencia sanitaria originada por el coronavirus, por lo que pretende reforzar programas destinados a las mujeres, como la Defensoría de la Mujer.

Además, señaló tres aspectos imprescindibles en los cuales brindará mayor atención durante su mandato: salud, seguridad y autonomía.

También se planea desarrollar en el aspecto tecnológico a las bibliotecas de la demarcación, llevar a cabo eventos festivos como el día de las madres, día de reyes y día de la niñez, siempre y cuando el semáforo epidemiológico abra tales oportunidades.

Se comprometió a dar continuidad a los apoyos a las mentes más destacadas de la delegación, en especial a estudiantes con calificaciones de excelencia, y continuarán los viajes a diferentes locaciones del país, con tal de impulsar a los jóvenes.