Alfredo Ramírez Bedolla toma protesta como gobernador de Michoacán

Alfredo Ramírez Bedolla se convirtió en el gobernador de Michoacán tras su rendición de protesta. A unas horas de que ocurriera esto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ratificó el triunfo del político, quien liderará la entidad hasta el 2027.

La situación en el estado estuvo en vela durante varias semanas, hasta que el Tribunal anuló los votos en los municipios Huacana, Gabriel Zamora, Mujica y Nuevo Urecho, sin que esta acción provocara un cambio en los resultados de las elecciones del 6 de junio, donde el político fue reconocido como el vencedor.

El político fue uno de los morenistas que triunfó en las elecciones.

¿Quién es Alfredo Ramírez Bedolla?

Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; también tiene una maestría en Propiedad Industrial, Derechos de Autor y Nuevas Tecnologías por la Universidad Panamericana, en Aguascalientes. Desde el 2006 y hasta 2019 se desempeñó como maestro en la institución en la que obtuvo su licenciatura.

A la par de esto ha llevado su carrera política, puedes militó en el Partido de la revolución Democrática desde 1997 y además coordinador distrital en la delegación Gustavo A. Madero como parte del equipo de Cuauhtémoc Cárdenas. En 2005 fue representante ante el Consejo Local del INE para la campaña de Andrés Manuel López Obrador para buscar la presidencia en 2006.

Cinco años después se encargó de la presidencia del Comité Ejecutivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática en Morelia. En el 2012 se une al Movimiento de Regeneración Nacional. Además de esto ha sido subdirector administrativo de la subtesorería de política fiscal de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal durante el mandato de López Obrador como jefe de Gobierno de la capital.

Tras la derrota de AMLO en el 2006 se ocupó de la Dirección de Gestión Empresarial en la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de Michoacán (SEDECO) de Michoacán y en 2010 fue elegido para ser el director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán (ICATMI).

La primera vez que compitió en elecciones fue en 2015, donde trató de convertirse en alcalde de Morelia, pero no lo logró; no obstante, en 2021 volvió a tratar de ganar este cargo, pero se le retiró la candidatura por no presentar su informe de gastos. Al no estar registrado en otro proceso, fue elegido para suplir a Raúl Morón, a quien se le quitó la oportunidad de competir para la gubernatura por el mismo motivo que a él.

De esta manera, el morenista compitió en los comicios, de los cuales resultó ganador con el 41.8% de la votación en el estado con un total de 730 mil 836 votos, de acuerdo con el Programa de Resultados Electorales Preliminares del INE.

¿Qué propuestas tiene para Michoacán?

El político aseguró que durante su gestión buscará que se tengan proyectos integrales que beneficien a los habitantes de Michoacán por medio de los siguientes ejes de acción.