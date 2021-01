Regreso a Clases Puebla: Sin fecha probable para el retorno a las aulas

El gobernador del estado, Miguel Barbosa Huerta, indicó que no existe una fecha definida para que se autorice el regreso a clases de forma presencial en la entidad, pues a pesar de que comenzará la llegada de vacunas Covid-19, se aplicará primero al personal médico y posteriormente a los profesores pero no a los estudiantes.

Consideró además que las condiciones en las que se encuentra la entidad en materia de contagios son “alarmantes”, sobre todo porque la cantidad de contagios es superior a los reportados en los meses de junio y julio de 2020 cuando se detectó el pico más alto de la pandemia, por lo que es muy pronto para especular sobre un retorno a las aulas.

Barbosa Huerta señaló que otro de los aspectos que se deben considerar es que la inoculación no está prevista aún en los menores de edad, por lo que aún cuando los integrantes del magisterio sean vacunados no implica que los estudiantes no puedan contagiarse de Covid-19.

"Lo digo de manera clara, no es una interpretación mía, a los niños no se les va a vacunar porque las vacunas no están preparadas para ellos, si la definición es porque ya se aplicará a los docentes, no. Hay que proteger a los maestros, pero igual a los menores", expresó.

Por ello, comentó que en este momento en Puebla no hay condiciones que indiquen que se vaya a modificar la forman en cómo se están desarrollando las actividades educativas en los diversos niveles, “no quiero provocar especulaciones, no mientras no haya un estatus muy controlado en nuestra entidad y hoy no lo hay, hoy estamos en condiciones más alarmantes”.

Por Claudia Espinoza