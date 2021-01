Miguel Ángel Cuatepotzo, exsecretario de Educación Pública de Hidalgo, muere por Covid-19

El gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, informó que el extitular de la Secretaría de Educación Pública (SEPH), Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, falleció este día a consecuencia de complicaciones del Covid-19.

El mandatario estatal dio a conocer en su cuenta de Twitter que el ex funcionario estatal falleció por problemas de la nueva cepa viral y por ello envió sus condolencias a la familia del ex servidor público.

Miguel Ángel Cuatepotzo se desempeñó como coordinador del despacho del gobierno de Hidalgo en la administración de Francisco Olvera Ruíz entre 2011 y 2015, para desempeñarse en el último año de esa gestión como responsable de la SEPH.

Cuatepotzo Costeira fue un político cercano al ex gobernador Francisco Olvera y se desempeñó en diferentes cargos de la administración pública estatal, principalmente en el sector educativo.

Al respecto, el exgobernador Francisco Olvera lamentó el deceso de Miguel Ángel Cuatepotzo, a quien calificó como “amigo, planeador y operador de políticas públicas”, por lo que consideró que fue un eficiente colaborador y ejemplo de servidor público.

Las autoridades estatales detuvieron a tres ex funcionarios de la SEPH de la administración de Francisco Olvera Ruiz, vinculados por distintas irregularidades, dependencia de la cual fue titular Miguel Ángel Cuatepotzo, no obstante, no se formularon cargos en contra del ex secretario estatal.

Por: José García