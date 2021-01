¿Estás buscando empleo? Ésto es lo que te preguntarán en las entrevistas de trabajo

El contexto de la pandemia por Covid-19 ha cambiado el modo en el que se hacen las entrevistas laborales. No sólo en lo que se refiere a que los primeros procesos podrían hacerse de manera remota, también en las preguntas que te van a hacer y los temas que le interesarán al reclutador.

En principio, ahora intentarán acercarte a ti en un aspecto distinto a lo laboral. Las preguntas personales o de interés ajeno al trabajo pueden ser uno de los primeros temas que se toquen.

En el momento en el que pueda existir un contexto personal, ya se podrá continuar con lo laboral.

Te decimos qué preguntas te pueden hacer en una entrevista laboral

¿Qué te van a preguntar?

Antes del coronavirus, entre las preguntas seguras estaban ¿cómo te ves en cinco años?,¿cuáles son tus principales objetivos?, ¿qué responsabilidades tenías en tu empleo anterior?

Ahora, muchas de las preguntas se centran en saber cómo desempeña sus funciones el candidato, en cómo realizan sus actividades y qué metodologías utilizan para lograr un objetivo impuesto.

¿Cuál es tu expectativa salarial?

Para establecer una expectativa real de salario, identifica la posición que quieres ocupar y compara el rango salarial en las diferentes bolsas de trabajo. Ahí te puedes dar una idea de lo que puedes pedir.

¿Qué hiciste durante la cuarentena?

Esta es la pregunta del momento. Para los reclutadores es importante saber cómo aprovechaste ese tiempo. Si no te has capacitado es momento de hacerlo, porque va a llamar mucho la atención que no hayas aprovechado este tiempo para adquirir una habilidad nueva.

¿Cómo resolviste un conflicto interno o una situación complicada?

Esto da parámetros al reclutador para saber cómo reacciona la persona y si ha desarrollado alguna habilidad blanda. Ten en mente una anécdota en la que puedas demostrar que tus capacidades no sólo se encuentran en lo laboral.

¿Hay algo que no te haya preguntado y que tú consideres que deba saber?

El candidato tiene que aprovechar esta pregunta para transmitir lo que sabe hacer. Es el momento perfecto para que pueda expresar a detalle su potencial y capitalizarlo de una manera adecuada”.