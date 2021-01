Claudia Sheinbaum reconoce que la CDMX está en una situación difícil por la Covid-19

La Ciudad de México está viviendo una situación difícil por la emergencia sanitaria a causa del virus Sars-Cov-2, que provoca la enfermedad Covid-19, reconoció la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

La mandataria capitalina explicó que será el próximo viernes que informarán el estatus del semáforo epidemiológico en la entidad.

De acuerdo con el último reporte que subió a sus redes sociales la jefa de Gobierno, en la Ciudad de México había 6 mil 373 hospitalizados por Covid-19, de los cuales mil 660 estaban intubados, según el corte al 4 de enero de 2021.

Desde que inició la emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, en la Ciudad de México acumula 342 mil 928 casos positivos a Covid-19, así como 17 mil 345 fallecimientos por este mal.

Ante las peticiones del sector restaurantero sobre abrir de nuevo los establecimientos, encabezadas por Arturo Cervantes, Sheinbaum pidió no electorizar y politizar el tema.

“Con todo el respeto que me merecen todos los empresarios, sí es importante no politizar estos temas, no electorizarlos; o sea, con todo el respeto no conozco a este empresario, pero sí leí una entrevista que salió en SDP a este empresario en donde habla de que él está en esta organización “Sí por México” que no está de acuerdo con el Presidente de la República, en fin”, agregó.