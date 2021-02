COVID-19: Disminuyen en Jalisco hospitalización y enfermos graves

En los indicadores de COVID-19 en Jalisco ha comenzado a reflejarse los resultados de las medidas preventivas que se han implementado en la última semana para frenar la cadena de contagios.

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez subrayó que han disminuido seis por ciento la positividad en la aplicación de pruebas del Sistema Radar Jalisco, se pasó del 43.6 al 37.2%.

También cayó cuatro por ciento los pacientes graves en las Unidades de Cuidados Intensivos, al pasar del 77.2 al 73.7%. También la ocupación hospitalaria bajó del 61.1 al 58.5%.

“Pero ojo: estamos lejos de ganar la batalla. Hemos podido contener el alza y de 98 municipios con riesgo alto pasamos a 83, pero el riesgo de contagios sigue al máximo y no podemos bajar la guardia. Sal de casa solo para lo necesario y con todas las medidas. Si no tienes el virus, no salgas por él y no lo lleves a casa de regreso”, dijo el mandatario jalisciense a través de sus redes sociales.