Pide Clouthier a diputados ir “cuidadosos” en reforma de subcontratación

La nueva secretaria de Economía, Tatiana Clouthier Carillo, llamó este sábado a los diputados federales de Morena a ser cuidadosos en la discusión de la reforma en materia de subcontratación laboral en México del presidente Andrés Manuel López Obrador, advirtiendo que decisiones apresuradas podrían provocar problemas severos al país.

Las declaraciones de Clouthier se dan luego del anuncio que el pasado 20 de enero hizo la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, donde adelantó que el Ejecutivo federal señalará como “preferente” la reforma, lo que daría a la Cámara de Diputados 30 días para discutir y votar la propuesta legislativa.

Entre los aspectos de la propuesta se conoce que buscará prohibir las formas de subcontratación de empleados en esquemas de outsourcing, insourcing y fijar un tope la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

“Creo que necesitamos ir muy cuidadosamente en esta parte de la subcontratación, no me voy a meter, creo que el insourcing vale la pena que lo escuchen, lo conozcan; vean hacía dónde podríamos caminar negativamente con toma de decisiones apresuradas y yo creo que esta, respetuosamente, es una labor que habrán de hacer como legisladores, a mí me toca simplemente llamarles la atención y decirles que esto podría provocar problemas severos”, dijo la titular de Economía.

Clouthier participó en la Reunión Plenaria del Grupo Parlamentario de Morena celebrada en formato virtual, en la que pidió al coordinador Nacho Mier abrir espacios de información para los diputados donde puedan conocer más sobre el tema.

“En la Secretaría de Economía tenemos varios mandatos, pero entre ellos ser siempre un puente entre las diferentes áreas del gobierno federal con lo empleadores, siempre ser un puente entre las autoridades de gobierno y órganos legislativos con el resto del mundo y siempre trabajar en beneficio y buscar un balance entre la economía, la sustantibilidad y sobre todo anteponiendo el interés de las personas”, dijo.

Por Iván E. Saldaña