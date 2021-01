Mario Delgado califica de perversa la alianza de la oposición

En Tamaulipas el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, calificó de perversa la alianza de los partidos PAN, PRI, PRD, previo al proceso electoral, pero también les reconoció que por fin se quiten la máscara para mostrar el rostro de la corrupción.

En rueda de prensa otorgada en Playa Miramar de Ciudad Madero, el dirigente aseguró que junto a los militantes y simpatizantes, así como de los aliados, buscarán ganar el Congreso Nacional, así como gubernaturas, diputaciones y alcaldías.

"Ya no les da pena, ni vergüenza decirle al pueblo de de México que representan lo mismo, se han quitado las caretas, las mascaras y muestras el mismo rostro de la corrupción. Una alianza que no tiene ninguna propuesta, solo que no siga el proyecto de la transformación, pero el pueblo de México quiere que siga esa transformación y esa va ser nuestra tarea", recalcó.