Barbosa Huerta exhorta a Profeco vigilar la venta de hidrocarburo ilegal en Puebla

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, hizo un llamado de nueva cuenta para que la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) pueda proteger al consumidor y aprovechó para pedir que vigilen la venta de hidrocarburo ilegal en la entidad.

Expresó que hablará a favor de los consumidores como lo hizo en 2020 cuando hubo aumentos desproporcionados a la canasta básica y ahora los incrementos no regulados en los tanques de oxígeno, consecuencia de la pandemia por Covid-19.

Reiteró que es urgente que se intervenga con el abuso en las gaseras, así como gasolineras y el combustible robado que se comercializa en establecimientos formales, sin realizar un señalamiento particular en este caso.

"Yo espero que la Procuraduría Federal del Consumidor y su delegación en Puebla y sus oficinas se pongan a trabajar, cosa que no han hecho, es importantísimo que esta autoridad de defensa del consumidor vigile esas negociaciones de venta de hidrocarburos, en dónde se está vendiendo combustible robados; ellos tienen que actuar. Yo voy hablar como consumidor en favor de los consumidores poblanos", agregó.

Comentó que “yo voy a estar pendiente de lo que hagan o no hagan en la delegación de la Procuraduría de la Defensa del Consumidor y si provocó molestia, ni modo. Y los estilismos, de verdad, no me impresionan, los geniecitos”.

Por Claudia Espinoza

SN